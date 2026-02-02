Il nuovissimo Parco a Mare di Portici invaso dai massi: i dubbi dei cittadini sul progetto

Il Parco a Mare di Portici invaso dai massi, riportati a riva dal moto ondoso del mare agitato degli ultimi giorni. Nonostante il maltempo dei giorni scorsi non sia minimamente paragonabile alla violenza che si abbattuta sulle coste della Sicilia, la linea costiera porticese risulta ricoperta da grosse pietre che coprono una parte delle spiagge realizzate ed aperte al pubblico pochi mesi fa.

I dubbi sul progetto del Parco a Mare di Portici

Il waterfront di Portici, fiore all’occhiello dell’amministrazione Cuomo, è stato un progetto ambizioso che ha comportato un intervento piuttosto poderoso, da parte dell’uomo. Sono molti i cittadini che sui social hanno segnalato l’accaduto e che, a questo punto, si chiedono se le fasi progettuali e di realizzazione abbiano tenuto conto della forza delle mareggiate che vi si possono verificare, a prescindere da eventi di eccezionale portata che comunque non ci sono stati in questi giorni. E se il ciclone Harry si fosse abbattuto sulla costa porticese con la stessa impetuosità che abbiamo visto in Sicilia? È stata presa in considerazione un’eventualità del genere prima di procedere ai lavori e spendere denaro pubblico?

La tempesta che sorprese re Carlo di Borbone

D’altra parte è proprio la Storia a dirci che quella zona può essere soggetta a eventi atmosferici di particolare intensità. E non pagine di Storia qualunque, ma proprio quelle decisive per la storia e il prestigio della città. Carlo di Borbone decise di costruire la Reggia di Portici dopo essere stato costretto ad attraccare al Granatello, nel tragitto da Castellammare a Napoli, a causa di una fortissima tempesta che rese impossibile proseguire verso la capitale. È perciò cosa nota che al largo della costa vesuviana si possano verificare violente mareggiate, dunque ogni intervento dovrebbe tenerne conto.