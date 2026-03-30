Bufera a Portici, Josi contro il sostegno di Free a Farroni: cosa è successo

Non bastava la coalizione a guida PD: anche Free Portici piomba nel caos dopo aver annunciato il sostegno al candidato sindaco Farroni, espressione del campo largo ad esclusione del Partito Democratico, dopo che i dem avevano rifiutato le richieste d’incontro.

Il sostegno di Free Portici a Farroni dopo il comportamento del PD

Per comprendere la questione è opportuno fare un piccolo passo indietro. Nei giorni scorsi Free Portici aveva annunciato il sostegno, per le prossime elezioni amministrative, a Fernando Farroni. Quest’ultimo è riuscito a mettere d’accordo tutto il campo largo, ad esclusione del Partito Democratico, dando vita alla coalizione denominata Portici 2036 e formata da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana con i Verdi, Casa Riformista, Noi di Centro, Avanti, insieme alle realtà civiche Oltre, Viviamo Portici e alla lista Fernando Farroni Sindaco. Il PD porticese non aveva voluto dialogare con queste entità. In tale quadro complessivo si inserisce Free Portici che, non avendo avuto risposta dal PD di Portici circa delle richieste di incontro, ha scelto di sostenere la coalizione Portici 2036, dove ritiene esserci il giusto grado di attenzione, partecipazione e condivisione.

Il Movimento Free disconosce l’operato degli attivisti

La scelta, però, è stata disconosciuta dai vertici del Movimento Free con a capo il leader e fondatore Josi Gerardo Della ragione, sindaco di Bacoli. “A livello territoriale – ha dichiarato Danilo Cascone, coordinatore regionale del Movimento Free – sosterremo con convinzione quelle esperienze amministrative riformiste che hanno dimostrato capacità di governo e concretezza nei risultati. Nel Comune di Portici saremo al fianco della coalizione in continuità con l’amministrazione uscente, che ha prodotto risultati tangibili per la comunità. È doveroso chiarire – prosegue Cascone – che decisioni assunte da singoli attivisti, in difformità da questa linea, non sono state né condivise né autorizzate dagli organismi sovracomunali del Movimento Free e, pertanto, non possono in alcun modo essere ricondotte alla posizione ufficiale del Movimento”.

Il comunicato riporta delle dichiarazioni dello stesso Josi Della Ragione: “Riteniamo che l’amministrazione guidata da Enzo Cuomo abbia rappresentato un’esperienza positiva per la città di Portici, capace di incidere concretamente sul territorio. Per questa ragione sosterremo con determinazione tutte quelle forze che si muoveranno nel solco della continuità amministrativa. L’esperienza amministrativa – prosegue il primo cittadino di Bacoli – che stiamo portando avanti a Bacoli dimostra come sia possibile coniugare innovazione, sostenibilità e sviluppo. È questa la visione che intendiamo promuovere anche nelle altre realtà locali in cui saremo presenti, come già sta accadendo a San Giorgio a Cremano con Freecremano ed a Melito con Freemelito”.

La risposta di Free Portici

Una presa di posizione che ha di fatto sconvolto gli attivisti di Free Portici, nella cui replica è evidente un certo di livello di sconcerto e perplessità. Riportiamo i passi più significativi (in fondo il comunicato integrale).

“Siamo rimasti stupiti e sbalorditi dal comunicato stampa diramato dal Movimento Free – dichiara Vincenzo Armini, referente territoriale e in rappresentanza della sensibilità di tutte le persone vicine al Movimento Free Portici – poiché noi attivisti siamo stati dipinti come dei soggetti sconnessi dall’organizzazione, le cui legittime e autonome scelte territoriali sembrerebbero essere state totalmente difformi dalla linea programmatica e politica del Movimento”.

“In realtà – prosegue Armini – il Movimento Free Portici, così come condiviso col Movimento Free, si è da sempre schierato per la ricomposizione del Campo Largo nella Città della Reggia, attualmente spaccata tra la coalizione dell’Amministrazione uscente, composta da PD e alcune liste civiche, e un raggruppamento che vede uniti Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Sinistra Italiana, Noi di Centro e altre liste civiche. Dopodiché, Free Portici ha cercato, attraverso la facilitazione del Coordinatore Regionale Cascone, un’interlocuzione con il PD per alcune settimane, al termine delle quali c’è stato soltanto silenzio”.

“Infine, a seguito di questi fatti, in piena e legittima autonomia, Free Portici ha deciso di appoggiare il Candidato a Sindaco Fernando Farroni, sostenuto praticamente da quasi tutto il Campo Largo che attualmente governa la Regione Campania, tranne il PD”.

Il Movimento Free Portici non comprende come si possa entrare a gamba tesa su un gruppo territoriale, a stravolgere delle scelte politiche che competono al livello locale, sia perché da sempre la libertà e l’autonomia delle realtà locali sono state rivendicate come aspetti valoriali imprescindibili di Free, sia perché lo schieramento di Farroni, di fatto, racchiude quasi tutte le forze del Campo Largo, perfettamente in linea con i principi del Movimento.

Nel comunicato del Movimento Free, inoltre, si parla di “posizione ufficiale del Movimento”, come se fosse stata decisa una linea unitaria da applicare a tutte le compagini territoriali. Così non è, nella realtà. Per esempio, Free Cervinara, nel beneventano, esprimerà una lista, con connessa candidata a Sindaca, in contrapposizione al PD e alle forze del Campo Largo.

Pertanto, Josi Gerardo Della Ragione e Danilo Roberto Cascone dovrebbero spiegarci quale sia la posizione ufficiale del Movimento, vista l’attuale confusione ed eterogeneità che emerge dai territori. Dunque, l’intervento del Movimento Free nei confronti della situazione porticese sembra essere più scomposto che giustificato.

Sulle dichiarazioni del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, pure sorgono delle forti perplessità, poiché se è vero che viene rivendicato il “modello Bacoli” ed è vero che in tanti, come noi del Movimento Free Portici, ne siamo rimasti affascinati e ispirati, dall’altro lato spinge per l’esperienza amministrativa di Portici a guida PD, durante la quale i beni comuni sono stati affidati in gestione a Cooperative Sociali e a privati invece che a istituzioni pubbliche, o a partenariati tra istituzioni pubbliche (come a Bacoli); la mobilità cittadina è paralizzata da un traffico quasi perenne, invece che essere gestita attraverso un sistema di interscambi modali e mezzi pubblici potenziati (come a Bacoli); il cosiddetto parco a mare ha orari di apertura e chiusura e criticità varie, invece che essere sempre e totalmente aperto (come a Bacoli); la raccolta differenziata è inchiodata da anni al di sotto del 60%, invece che essere al 91% (come a Bacoli). L’elenco potrebbe proseguire.

“Nonostante tutti questi dubbi – conclude Armini – il Movimento Free Portici intende chiarire e addivenire a una sintesi che possa ancora promuovere una composizione del Campo Largo, visto che il PD non ha ufficializzato il proprio Candidato a Sindaco. Auspichiamo che il Sindaco di Bacoli sia disponibile a un momento di confronto, nell’interesse della credibilità del Movimento Free e nell’interesse dei cittadini di Portici, i quali hanno bisogno di lealtà e trasparenza per poter liberamente esprimersi durante le prossime elezioni amministrative.”