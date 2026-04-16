Portici, Passeggio deluso: “Le garanzie richieste all’Amministrazione non sono mai arrivate”

Nel corso della trasmissione Turris Live, a cura di Vesuviolive.it, Gianluca Passeggio è intervenuto per raccontare anche dl proprio percorso a Portici e le difficoltà incontrate nella gestione del progetto, con particolare riferimento ai rapporti con l’amministrazione comunale.

Passeggio ha spiegato come alla base della sua decisione ci sia stata la mancanza di garanzie istituzionali: “Ho presentato un progetto per il Portici tra dicembre e gennaio, ma le garanzie richieste all’amministrazione comunale non sono mai arrivate”, ha dichiarato.

Il presidente ha poi evidenziato anche il rapporto diretto con l’ex sindaco Enzo Cuomo, sottolineando come il dialogo non si sia mai del tutto interrotto: “Come ribadisco, il sindaco Cuomo ha provato a ricontattarmi anche nell’ultimo periodo”, con tentativi di riaprire un confronto sulla gestione del progetto sportivo.

Nel suo intervento, Passeggio ha inoltre rimarcato le difficoltà operative legate alla struttura e alla gestione dell’impianto sportivo: “A Portici la situazione non mi ha permesso di lavorare nelle condizioni che ritengo necessarie per fare calcio in modo serio e programmato. Lo stadio con un terreno di gioco con oltre nove anni di calcio giocato sopra ha dato grandi difficoltà”, ha spiegato, evidenziando la necessità di una collaborazione più stabile tra società e istituzioni.

Il presidente del Portici ha poi anche raccontato le difficoltà strutturali vissute durante la stagione: “Noi quest’anno non abbiamo la cartellonistica a bordo campo perché l’amministrazione comunale non prevedeva che ci fosse da parte della prima squadra la possibilità di mettere i cartelloni a bordo campo”.

Infine, il dirigente ha ribadito un concetto chiave della sua visione: “Senza garanzie concrete non è possibile costruire un progetto sportivo duraturo e sostenibile. Quando a Portici c’è stata la possibilità di fare candidatura per fare un certo tipo di calcio ho chiesto garanzie perché voglio arrivare nei professionisti”, sottolineando come la programmazione debba necessariamente partire da basi amministrative solide.

Un intervento che mette in evidenza il nodo centrale del progetto Portici secondo Passeggio: la necessità di un rapporto strutturato e continuativo tra proprietà sportiva e amministrazione comunale per garantire stabilità e sviluppo al calcio cittadino.