Sciame sismico ai Campi Flegrei: scosse avvertite dalla popolazione

Pozzuoli – Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, nella giornata di ieri. I sismografi dell’Ingv hanno registrato diverse scosse tra il pomeriggio e la sera. La prima di magnitudo 1.1 alle ore 14.58; la seconda di magnitudo 1.4 alle 16.48; la terza di magnitudo 1.1 alle ore 21.55 e la quarta di magnitudo 1.0 alle 22.02.

Sciame sismico a Pozzuoli: scosse avvertite distintamente perché superficiali

Si tratta di magnitudo basse in termini assoluti, ma le scosse sono distintamente avvertite dalla popolazione perché avvengono molto in superficie, anche ad un solo chilometro di profondità. Sempre per tale motivo, non è raro udire boati che precedono immediatamente i movimenti del suolo. Anche ieri infatti, come successo molte altre volte, nei gruppi Facebook dedicati alla città di Pozzuoli gli utenti hanno segnalato di aver avvertito il terremoto.