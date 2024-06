Dopo una notte di scariche sismiche che hanno agitato Pozzuoli, al mattino presto ha deciso di fare un tuffo nell’acqua. La sua voglia di godersi la calma del mare e il silenzio di una spiaggia deserta è stata interrotta da intense contrazioni che si sono intensificate nel tempo.

All’ottavo mese di gravidanza, Ana Maria, una donna di 27 anni originaria della Romania, ha chiamato il suo ginecologo di fronte ai sintomi che lasciavano presagire l’imminente parto: il medico le ha consigliato di recarsi subito in ospedale.

Incredibile a Pozzuoli, partorisce nella cabina del lido: era all’ottavo mese di gravidanza

Ana Maria si è recata in bagno per cambiarsi, farsi una doccia, vestirsi e raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, ma non è riuscita a farlo in tempo. La piccola Camilla è nata nel bagno di un bungalow al resort “Lido Giardino” a Lucrino, poco dopo le 7.30.

Una turista e un’addetta al resort hanno assistito la donna e suo marito, fornendo supporto durante quegli intensi momenti. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, hanno trovato madre e figlia ancora legate dall’ombelico.

Il personale medico ha subito tagliato e legato il cordone ombelicale. Entrambe si trovavano in buone condizioni di salute, ma sono state portate in ospedale per ulteriori controlli. Ana Maria aveva avvertito leggeri sintomi dalla sera di venerdì, ma non aveva dato loro peso data la data di scadenza del parto a inizio luglio.

La nascita improvvisa e veloce è stata accolta con applausi dai turisti presenti al Lido Giardino, attirati dal trambusto e dall’intervento dei soccorritori del 118. I neo-genitori erano abituali frequentatori del resort di Lucrino e quest’anno avevano affittato un bungalow con i genitori di entrambi.