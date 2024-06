Clamoroso flop verificatosi questa mattina a Pozzuoli, comune dell’area metropolitana di Napoli, dove era in programma la prima esercitazione di evacuazione della zona soggetta al fenomeno del bradisismo, organizzata e promossa dalla Protezione Civile.

Evacuazione Campi Flegrei, a Pozzuoli presenti solo 9 persone all’esercitazione

Delle 200 prenotazioni registrate, stamane si sono presentate solo quattro persone, che si sono sommate alle cinque che non l’avevano effettuata. Un vero e proprio fallimento, che francamente stride con la costante (e legittima) richiesta di assistenza e informazione da parte dei cittadini quando si verificano i fenomeni sismici.

Il sindaco Luigi Manzoni, visibilmente contrariato alla vista delle centinaia di persone che contestualmente erano a fare il bagno, ha dichiarato: “Capisco le preoccupazioni dei cittadini, ma noi ci stiamo lavorando come non mai”.

“Non voglio criticare nessuno – ha proseguito il primo cittadino -, non mi sento di condannare quelli che non sono venuti. Dal canto nostro stiamo facendo tutto senza perdere tempo. Stiamo affrontando uno stato di emergenza a Pozzuoli e contestualmente stiamo organizzando le esercitazioni, magari questa potrebbe essere stata una delle cause. La comunicazione su questa simulazione è stata fatta, ora bisogna comprendere i motivi di questa scarsa partecipazione”.