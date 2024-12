Bradisismo ai Campi Flegrei: giornate con la popolazione per una convivenza cosciente e informata

Campi Flegrei tra rischio vulcanico e bradisismico, un fenomeno che negli ultimi mesi è divenuto più evidente con il verificarsi di sciami sismici e scosse di terremoto: per informare e illustrare le best practices alla popolazione, per una convivenza cosciente ma senza preoccupazioni infondate, sono stati organizzati degli Open Day della Protezione Civile.

Gli Open Day dedicati al rischio bradisismico ai Campi Flegrei

Si svolgeranno l’11 e il 13 dicembre prossimi gli Open Day della Protezione Civile, giornate dedicate a sviluppare la cultura della prevenzione attraverso la diretta conoscenza del sistema operativo regionale.

L’apertura al pubblico delle strutture regionali (Sala Operativa Unificata, Centro Funzionale multirischi e DiComaC, la cittadella di Comando e Controllo che viene attivata nell’ambito delle emergenze di livello nazionale), è prevista dal Piano della Comunicazione alla popolazione sviluppato per la tematica del bradisismo e del rischio vulcanico ai Campi Flegrei e punta a contribuire alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile.

Invitati cittadini e scolaresche

Gli Open day della Protezione Civile dell’11 e del 13 ottobre prossimi sono dedicati sia ai cittadini che alle scolaresche e rappresentano un’occasione importante per conoscere da vicino il funzionamento del sistema della protezione civile, vedere da vicino i mezzi e le attrezzature che vengono impiegati in caso di necessità, assistere a dimostrazioni operative da parte di volontari, soccorritori ed operatori dei diversi enti che compongono il sistema.

Scolaresche e cittadini saranno accompagnati dal personale addetto in un percorso formativo ed esperienziale guidato, caratterizzato da attività di dimostrazioni pratiche sui rischi e sistema di protezione civile per la gestione delle emergenze, con un focus preminente sul rischio vulcanico-bradisismico che caratterizza l’area dei Campi Flegrei. Gli istituti scolastici sono stati invitati per il tramite dell’Ufficio Scolastico regionale.

Le date

Questi gli Open-day aperti ai cittadini:

– 11 dicembre 2024 dalle 15 alle 18 – OPEN DAY della DICOMAC presso il Presidio regionale di Protezione civile in S. Marco Evangelista (CE), Strada Statale 265 – km 26.600;

– 13 dicembre 2024 dalle 15 alle 18 – OPEN DAY della Sala Operativa regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) e del Centro Funzionale regionale (CE.FU.) della Protezione Civile presso l’Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli.

Una ulteriore giornata di apertura, rivolta ai soli Volontari di protezione civile, è stata programmata per il 22 dicembre, dalle ore 9 alle 16, alla cittadella della Protezione Civile di San Marco Evangelista (Ce). Per informazioni: S.O.R.U. tel. 081 2323111 – operativo h24/7.