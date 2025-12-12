Portici, gara per la copertura della Vesuviana: nasceranno un parco urbano e un parcheggio interrato

Si è tenuta oggi, presso la sede del Comune di Portici, la conferenza stampa dedicata alla gara indetta da EAV per l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori del progetto “Copertura della trincea Circumvesuviana e riqualificazione del tessuto urbano in Portici”. Presenti il Presidente EAV Umberto De Gregorio, l’assessore Giovanni Iacone e il sindaco Vincenzo Cuomo. I documenti del bando sono pubblicati sul sito di EAV e il termine di presentazione delle offerte è fissato al 21 gennaio 2026.

Il progetto riguarda la copertura di un tratto in trincea della linea ferroviaria Circumvesuviana e la trasformazione dell’area in un nuovo parco urbano attrezzato. È prevista anche la realizzazione di un parcheggio interrato nei pressi dell’incrocio tra via Aldo Moro e via Libertà.

Un’opera che unisce riqualificazione urbana e mobilità

L’intervento di copertura della Vesuviana ha un duplice obiettivo: ampliare gli standard urbanistici della città di Portici e ricucire la frattura territoriale causata dalla trincea ferroviaria, permettendo finalmente un passaggio pedonale continuo tra la zona nord e sud della città. Un cambiamento significativo per migliaia di residenti.

EAV agisce come soggetto attuatore per conto del Comune di Portici. L’opera è finanziata con 15 milioni di euro provenienti dalle risorse FSC 2014-2020, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”, in attuazione della convenzione firmata il 30 maggio 2024. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2027.

Le dichiarazioni delle istituzioni

“Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare valore per i cittadini. La copertura della trincea ferroviaria e la creazione di un parco urbano attrezzato non solo miglioreranno la qualità della vita, ma contribuiranno a ricucire una frattura storica nel tessuto urbano di Portici. EAV è il soggetto attuatore di un progetto che unisce mobilità sostenibile e riqualificazione urbana, con un investimento significativo che guarda al futuro della città” – ha dichiarato il presidente di EAV.

“Restituire ai cittadini spazi verdi e continuità urbana, è una priorità. La riqualificazione di quest’area, insieme alla creazione di un parcheggio interrato, renderà la città più vivibile e moderna” – ha dichiarato il sindaco di Portici.