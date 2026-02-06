Maxi furto di Gratta e Vinci a Pozzuoli: danno da oltre 20 mila euro

Notte movimentata a Pozzuoli, dove un colpo ha preso di mira una tabaccheria del territorio. Intorno alle 4 del mattino i carabinieri sono intervenuti in via Miliscola, al civico 16, a seguito della segnalazione di un furto appena avvenuto.

L’episodio successo nella notte a Pozzuoli

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale riuscendo a portare via numerosi biglietti “Gratta e Vinci”. Il blitz è stato rapido e mirato, lasciando dietro di sé un danno economico ingente per il titolare dell’attività.

La stima preliminare parla infatti di una perdita di circa 20mila euro. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso. Le indagini, affidate ai carabinieri di Pozzuoli, sono attualmente in corso e puntano a chiarire la dinamica del furto e a risalire ai responsabili, anche attraverso l’eventuale analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.