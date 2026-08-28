Dramma nel Napoletano, lo lasciano morto davanti all’ospedale e scappano: aveva 37 anni

Tragedia a Pozzuoli dove un uomo di 37 anni, trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie, è morto. Ad accompagnarlo sarebbero stati due uomini che, dopo averlo lasciato all’ingresso del pronto soccorso, si sarebbero dati alla fuga.

Pozzuoli, lasciato morto davanti all’ospedale: aveva 37 anni

Il dramma si è consumato nella serata di ieri quando l’uomo, un 37enne residente al Rione Toiano, sarebbe stato accompagnato al nosocomio, ormai già privo di vita. Stando a quanto rende noto Il Mattino, la vittima si trovava in auto con due uomini che, dopo averlo lasciato morto in ospedale, sarebbero scappati.

L’auto, di proprietà della vittima, sarebbe poi stata abbandonata a pochi metri di distanza, con i due fuggitivi che avrebbero proseguito la corsa a piedi. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno avviato gli accertamenti del caso per dare il via alle indagini che forniranno una ricostruzione esatta della vicenda.

Al momento non sono chiare le dinamiche del decesso né l’identità dei due ricercati. Per il 37enne, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non ci sarebbe stato nulla da fare. Si tratta di un giovane abbastanza conosciuto in città soprattutto per il suo lavoro di cameriere in locali e ristoranti noti.

L’ipotesi attuale è quella di una morte avvenuta per motivi legati al consumo di sostanze stupefacenti. Sarà l’autopsia a fornire ulteriori chiarimenti.