Irma Testa orgoglio di Torre Annunziata: è oro ai Giochi del Mediterraneo

Irma Testa, campionessa originaria di Torre Annunziata, ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. La pugile campana ha trionfato nella categoria dei 57 kg, al termine di una finale combattuta contro la francese Amina Zidani.

L’Oro della rinascita

L’Oro conquistato a Taranto rappresenta un traguardo particolarmente significativo per Irma Testa, ritornata sul ring dopo due anni di inattività. La medaglia è stato disputata in una sfida equilibrata fino all’ultimo secondo. Testa è, poi, riuscita a sconfiggere Zidani, con il punteggio di 3-2.

«Il percorso è stato difficile, venivo da un periodo di fermo e riprendere tutto non è stato semplice», ha dichiarato la campionessa, «Quando arriva una medaglia dopo un percorso del genere, però, ha un valore ancora più grande, perché significa che l’hai conquistata sul campo. […] Tornare e farlo con una medaglia d’oro in un evento importante è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati»

Il tifo di Torre Annunziata

La città di Torre Annunziata ha seguito con attenzione il percorso della giovane pugile, che negli anni è diventata uno dei volti più rappresentativi del pugilato italiano. Il successo ottenuto a Taranto conferma ancora una volta il talento e la determinazione di una delle atlete più importanti dello sport campano, motivo di orgoglio per la comunità oplontina.