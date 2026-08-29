Morto improvvisamente l’attore e ambientalista di Portici: ha recitato ne L’Amica Geniale

Lutto nel mondo della politica e dello spettacolo per la scomparsa di Ciro Alario, l’attore di Portici, celebre soprattutto per il suo ruolo ne L’Amica Geniale, che sarebbe morto improvvisamente.

Morto Ciro Alario, ambientalista e attore di Portici: era ne L’Amica Geniale

Ambientalista e candidato di Europa Verde, Alario era conosciuto anche per la sua partecipazione a diverse fiction note, spesso come comparsa. In particolare, nella prima serie de L’Amica Geniale era stato riconosciuto per la sua presenza all’interno del Bar Solara, nel cuore dell’antico rione. Ha svolto anche attività da regista.

Ad annunciarne la scomparsa è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli: “Scomparso improvvisamente Ciro Alario (nella foto a sinistra) storico militante ambientalista, candidato di Europa Verde, attore e artista porticese. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Siamo tutti senza parole”.

Anche il sindaco di Portici, Claudio Teodonno, ha diffuso la notizia: “L’improvvisa scomparsa di Ciro Alario ha colpito in queste ore la nostra comunità. Attore e regista porticese, ambientalista e storico militante dei Verdi, aveva partecipato alle recenti elezioni amministrative a Portici candidandosi con Europa Verde. Ai familiari esprimo la mia vicinanza sicuro di interpretare il sentimento dell’intera collettività”.

I funerali si terranno questa mattina, intorno alle ore 12:00, presso la Chiesa di San Ciro, a Portici.