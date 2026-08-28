In vacanza in Spagna, uccide la compagna a coltellate in strada: è morta a 47 anni

Sarebbe stata uccisa a coltellate la donna di 47 anni, di nazionalità tedesca, rirovata morta nei pressi di una spiaggia a Isla Cristina, località della provincia di Huelva, in Spagna: a colpirla sarebbe stato il compagno, un 60enne italiano.

Donna uccisa dal compagno in Spagna: erano in vacanza

Stando a quanto emerso la coppia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella località spagnola quando si sarebbe consumato il dramma. Il corpo privo di vita della 47enne sarebbe stato ritrovato questa mattina, a pochi passi dalla spiaggia de La Gaviota. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato proprio il compagno.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa in strada, colpita ripetutamente con un’arma da taglio. Subito dopo l’aggressione, il 60enne si sarebbe consegnato spontaneamente alla Guardia Civil, finendo agli arresti con l’accusa di omicidio. Il cadavere della donna presentava gravi segni di violenza compatibili con le presunte coltellate inferte.

Al momento non è stata ancora ricostruita con esattezza la dinamica dell’accaduto. Saranno le indagini a fornire ulteriori elementi, facendo chiarezza sulla tragedia e sul coinvolgimento dell’uomo. I due, durante il loro soggiorno spagnolo, soggiornavano in una roulotte.