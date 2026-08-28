VIDEO/ Il cielo di Napoli regala spettacolo: l’Eclissi della Luna rossa che ha incantato tutti

Nelle prime ore di questa mattina, il cielo di Napoli ha regalato un vero e proprio spettacolo astronomico con l’eclissi parziale di Luna. Un fenomeno reso ancor più suggestivo dalla colorazione del disco lunare che è apparso interamente tinto di rosso.

L’Eclissi di Luna regala spettacolo nel cielo di Napoli: il video

L’evento astronomico ha catturato l’attenzione di cittadini, studiosi e appassionati. In particolare Enrico Cascone, primo tecnologo dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ne ha seguito e documentato l’evoluzione, monitorandone la progressione. Durante il fenomeno, il satellite naturale della Terra si è progressivamente immerso nel cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta, dando vita a un affascinante gioco di ombre, riflessi e penombre.

Lo spettacolo è stato perfettamente visibile sia a occhio nudo sia mediante l’impiego di strumentazioni ottiche che hanno permesso di apprezzare dettagli difficilmente visibili.L’allineamento astronomico ha preso il via alle ore 4:33, momento in cui la Luna ha iniziato a scalfire la zona di ombra più densa. Il fenomeno si è intensificato nei minuti successivi fino a raggiungere il suo picco massimo alle 06:12, momento in cui l’ombra terrestre è arrivata a oscurare ben il 96% della superficie del disco lunare. Poco dopo la fase di massimo oscuramento, l’inevitabile schiarirsi del cielo hanno gradualmente concluso la visibilità dell’evento.

Nonostante si sia trattato “solo” di un’eclisse parziale e non totale, la percezione del netto gradiente d’ombra e le suggestive sfumature cromatiche assunte dai crateri e dai mari lunari hanno offerto un’indiscussa emozione visiva. Appuntamenti come questo confermano ancora una volta il valore fondamentale della ricerca astronomica, capace di coniugare il rigore dell’osservazione scientifica con l’impatto divulgativo e la meraviglia della scoperta.