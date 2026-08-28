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Principio di incendio e colonna di fumo a Torre del Greco: in fiamme anche rifiuti speciali

Ago 28, 2026 - Veronica Ronza

Incendio a Torre del Greco

Un principio di incendio è stato stroncato a Torre del Greco, grazie all’intervento tempestivo dei volontari dell’associazione Torre Vesuvio.

Principio di incendio a Torre del Greco: cosa è successo

Le fiamme sarebbero divampate in una zona isolata nei pressi di via Ruggiero, dove si sarebbe elevata una grossa colonna di fumo nero. A bruciare, tra la vegetazione, alcuni rifiuti ammucchiati sul posto. I volontari hanno accertato anche la presenza di rifiuti speciali.

“Concluso il turno e in rientro in sede la nostra squdra di avvistamento notava la presenza di una colonna di fumo in Via Ruggiero nel comune di Torre del Greco. Tempestivamente si portavano in loco e confermavano la presenza di un principio d’incendio” – si legge nella nota diffusa da Torre Vesuvio.

“In pochi minuti una squadra di Lotta Attiva dell’Associazione Torre Vesuvio partiva per raggiungere il luogo dell’incendio e iniziava le operazioni di spegnimento. Arrivati in loco e accertata la presenza di rifiuti speciali si è proceduto, trami SOPI, all’attivazione della Squadra Ordinaria dei Vigili del Fuoco che ha bonificato la parte d’incendio che coinvolgeva i rifiuti”.

“In attesta dei Vigili del Fuoco i volontari hanno provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme che lambivano la vegetazione. Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state domate e si è scongiurato il rischio per le vicine abitazioni. Si conclude con un lieto fine il primo intervento boschivo che ha interessato il comune di Torre del Greco nella Campagna AIB 2026″.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre