Joseph Capriati festeggia 20 anni di carriera a Napoli: un mega evento di oltre 10 ore

Joseph Capriati, tra i dj e producer più richiesti del pianeta, ha scelto di festeggiare a Napoli i suoi primi 20 anni di carriera con un grande evento che si terrà il 27 settembre, dalle 14 a mezzanotte, all’ex Base Nato di Bagnoli.

Joseph Capriati, a Napoli i 20 anni di carriera: evento a Bagnoli

Icona mondiale della techno e dell’House, con oltre 70 nazioni toccate, tre album di culto all’attivo e la firma sulla leggendaria serie Global Underground, Capriati celebrerà il grande traguardo dei 20 anni di carriera a Napoli, dove artisticamente tutto ha avuto inizio, con una maratona di 10 ore da vivere all’insegna della musica.

L’appuntamento è per il prossimo 27 settembre all’ex Base Nato di Bagnoli dove il dj campano, originario di Caserta, farà scatenare la platea con i suoi più grandi successi, dal mattino fino a notte fonda. Una festa memorabile da trascorrere in compagnia dei propri affetti, un mega evento che prevede la presenza di oltre 20 mila fan.

Dopo aver rivoluzionato le notti di Ibiza con il concept Metamorfosi e lanciato la Metamorfosi Records, Capriati tornerà, dunque, “a casa” per una 10 ore ininterrotte ad alto tasso di energia. Un traguardo che sintetizza un percorso straordinario: dagli esordi sotto la guida di mentori come Rino Cerrone e Markantonio, alle storiche release su CLR e Drumcode, passando per le collaborazioni con pilastri della musica mondiale come Carl Cox, Adam Beyer, Danny Tenaglia e Louie Vega.

Ad arricchire la giornata, destinata a fare la storia della musica elettronica, una selezione artistica d’eccezione: la house elegante di Chris Stassy, il groove eclettico di Honey Dijon, le sonorità fresche di Josh Baker e l’underground di Quest, oltre a speciali back-to-back a sorpresa. Il tutto, racchiuso in un evento unico prodotto da Parallel Group ed ex Base Nato in collaborazione con International Talent.



