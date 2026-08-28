Festa dei Gigli, un mese di eventi a Barra. Da Rico Femiano a Natale Galletta: il programma

Lunedì 31 agosto 2026 prende il via la Festa dei Gigli di Barra, uno degli eventi più attesi del panorama culturale e popolare napoletano che culminerà con la classica Ballata dei Gigli, in programma il 27 settembre dalle 9 del mattino.

Festa dei Gigli di Barra 2026: il programma

Per un mese intero il quartiere di Barra sarà animato da un fitto calendario di eventi che terminerà con l’appuntamento più atteso e spettacolare della tradizione: la tradizionale Ballata dei Gigli. La manifestazione è co-organizzata dal Comune di Napoli e rappresenta una delle espressioni più autentiche della comunità, racchiudendo in sé fede e tradizione, identità e appartenenza, tanto da essere riconosciuta ufficialmente come parte del Patrimonio Immateriale Culturale Campano.

Protagoniste assolute saranno ancora una volta le associazioni che realizzano gli eventi e gli otto maestosi Gigli, costruzioni di legno e cartapesta alte oltre 25 metri e del peso di circa 45 quintali, portate a spalla da paranze formate ciascuna da un numero di persone variabile tra le trecento e le seicento unità. Le “ballate” e le “girate”, al ritmo incessante della musica, danno vita a uno spettacolo unico di forza, passione e coinvolgimento collettivo.

Ultimo atto della festa sarà, lunedì 28 settembre, la Ballata dei Gigli delle donne e dei giovani nei rioni di appartenenza, a partire dalle ore 20.00. Anche quest’anno, in occasione dei momenti principali della festa, nel quartiere si annuncia la presenza di migliaia di persone per quello che è diventato nel tempo anche un evento di grande richiamo turistico.

Ad aprire i festeggiamenti, il 31 agosto, sarà il concerto del cantante neomelodico Rico Femiano, in programma alle ore 21:00 in Piazza de Franchis. Il 24 settembre ad esibirsi, in Piazza Crocella, sarà Natale Galletta. Si susseguiranno serate caraibiche, musicali, attività per bambini e le classiche cene rionali.