Sara è la più bella della Campania: la nuova Miss eletta ha 18 anni ed è di Arzano

Si chiama Sara Piscopo e viene da Arzano la giovane eletta Miss Campania 2026 che rappresenterà l’intera Regione alle finali nazionali del celebre concorso di bellezza.

Sara Piscopo, la 18enne di Arzano è Miss Campania 2026

La 18enne di Arzano ha conquistato la corona durante la finale regionale disputata a Sorrento, all’interno del parco di Villa Fiorentino. La reginetta dai capelli rossi ha sbaragliato la concorrenza, incantando la giuria e salendo sul gradino più alto del podio della competizione di bellezza.

In tutto hanno sfilato 28 ragazze, alcune premiate con i titoli di Miss Eleganza (Ilaria Lamberti), Miss Social (Viviana Saponaro) e Miss Chef (Federica Rotoli). Al termine della serata tutte si sono strette in un sentito abbraccio, inondando la neo-eletta di affetto e complimenti.

“Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi è stata sempre accanto. Ho sconfitto le mie paure riuscendo a parlare in pubblico e a mostrarmi per quella che sono. La fascia rappresenta un grande traguardo e un trampolino di lancio” – ha dichiarato la vincitrice subito dopo la premiazione.

Intanto, di recente è stato incoronato anche il napoletano Francesco De Simone, eletto Mister Italia 2026 nella categoria dai 30 ai 35 anni. Il 33enne, originario di Massa Lubrense, ha incantato la giuria non solo per la sua bellezza ma anche per presenza scenica e personalità. Alto un metro e 90, capelli neri e occhi chiari, il Mister Bello d’Italia 2026 è stato premiato ad Alassio, a seguito delle preferenze espresse da una giuria composta da sole donne.