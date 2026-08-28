West Nile, un altro caso grave in Campania: 2 pazienti intubati al Cotugno di Napoli

Dopo il decesso della 72enne di Qualiano, si segnala un altro grave caso di West Nile in Campania: si tratta di un 75enne residente in provincia di Caserta, ricoverato al Cotugno di Napoli dopo aver contratto il cosiddetto virus delle zanzare.

West Nile, un altro caso grave in Campania del virus delle zanzare

L’ospedale partenopeo, nelle ultime ore, ha registrato altri due ricoveri, entrambi collegati alla provincia di Caserta. Un primo caso si è rivelato negativo al virus, conosciuto anche come Febbre del Nilo. Per il paziente, dopo gli accertamenti del caso, sono state disposte le dimissioni.

Il secondo caso, invece, sarebbe risultato più complesso. Si tratterebbe di un 75enne proveniente dalla zona a ridosso del litorale domizio, trasferito al Cotugno dopo un primo accesso alla clinica Pinetagrande di Castel Volturno. Stando a quanto reso noto da Il Corriere, l’uomo sarebbe stato intubato e attualmente si troverebbe in terapia intensiva.

Il paziente avrebbe contratto una grave encefalite, causata dal virus, proprio come nel caso della 72enne di Qualiano, poi deceduta. Oltre al 75enne casertano anche una 72enne napoletana risulta intubata in condizioni stazionarie dopo essere finita in rianimazione per West Nile. In totale sono cinque i ricoverati attualmente all’ospedale Cotugno per il virus delle zanzare.