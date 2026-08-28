In Campania la grande tavolata all’aperto in strada: cena sotto le stelle mozzafiato per tutti

Venerdì 4 settembre torna “Aggiungi un posto a tavola”, la cena comunitaria che trasformerà ancora una volta via Elci, a San Lorenzo Maggiore (Benevento), in una lunga tavolata sotto le stelle, per riscoprire il piacere dell’incontro, della condivisione e dello stare insieme.

Cena a San Lorenzo Maggiore: la tavolata sotto le stelle

Dopo le oltre 400 presenze dello scorso anno, il 4 settembre, dalle ore 20:30, il centro storico di San Lorenzo Maggiore tornerà ad animarsi con la grande tavola imbandita nella suggestiva cornice di via Elci. L’iniziativa aprirà il programma dei festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena.

La prima edizione si è rivelata un vero successo, trasformando la strada in un’unica tavolata. Famiglie, gruppi di amici, residenti e visitatori hanno condiviso piatti preparati in casa, racconti, sorrisi e sapori della tradizione, dando vita a uno dei momenti più partecipati e significativi della festa. Da quell’esperienza nasce la seconda edizione, con l’obiettivo di consolidare un appuntamento capace di unire generazioni diverse, valorizzare il centro storico e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. “Aggiungi un posto a tavola” non è una cena organizzata secondo gli schemi tradizionali: è un grande momento collettivo costruito grazie al contributo di tutti.

Ogni partecipante, famiglia o gruppo porterà con sé la tovaglia, i piatti, i bicchieri, le posate, il cibo e le bevande da condividere anche con chi siederà accanto. L’organizzazione metterà a disposizione la strada, i tavoli e l’atmosfera della festa; a ciascuno spetterà il compito di aggiungere il proprio calore e la propria voglia di stare insieme. Sotto le luci sospese lungo via Elci, il centro storico diventerà il palcoscenico di una serata fatta di convivialità, accoglienza e partecipazione. Un’occasione per ritrovarsi e vivere la festa non soltanto come spettatori, ma come protagonisti. Il principio alla base dell’iniziativa è semplice: condividere qualcosa di proprio per costruire insieme un’esperienza più grande. Una tavolata nella quale ogni posto aggiunto rappresenta un incontro, una storia e un nuovo legame.

La cena comunitaria aprirà il programma civile dei festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena, promossi dalla Parrocchia e dal Comitato Festa e accompagnati da un articolato calendario religioso. Il Triduo di preparazione comincerà giovedì 3 settembre nella Chiesa di San Bernardino, con il Santo Rosario alle ore 18:00 e, alle 18:30, il Triduo e la Santa Messa. Gli stessi appuntamenti si ripeteranno venerdì 4 settembre.

Sabato 5 settembre il Santo Rosario sarà celebrato alle ore 17:30. Alle 18:00 si terrà la tradizionale sfilata con la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, un momento particolarmente sentito che richiama la storia e la vocazione rurale del territorio. Alle 18:30 seguiranno il Triduo e la Santa Messa. Domenica 6 settembre sarà la giornata centrale della festa. Alle ore 9:00 sarà celebrata la Santa Messa al Santuario, seguita alle 10:00 dalla celebrazione in Piazza Dante. Alle ore 11:00 partirà la solenne processione di San Bernardino per le vie del paese. Il programma religioso si concluderà alle 18:30 con la Santa Messa in parrocchia.

Dopo “Aggiungi un posto a tavola”, in programma venerdì 4 settembre alle 20:30, i festeggiamenti proseguiranno sabato 5 settembre. Alle ore 21:00, in Piazza Dante, si esibirà in concerto Marotta Ritual, seguito da un DJ set. Domenica 6 settembre, a partire dalle ore 8:00, il complesso bandistico “Città di Castelvenere” attraverserà le strade del paese e accompagnerà la processione religiosa. La festa si concluderà alle ore 21:00 con l’esibizione dei Vintage School e il successivo DJ set.