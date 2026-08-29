Lutto in Campania, Anna è morta a 29 anni: era maresciallo della Finanza, doveva sposarsi

Dolore a Trentola Ducenta, nel Casertano, per la scomparsa di Anna Pagano, maresciallo della Guardia di Finanza, morta a soli 29 anni.

Trentola Ducenta, morta a 29 anni: era maresciallo della Finanza

Stando a quanto emerso, la giovane stava affrontando una dolorosa battaglia, con coraggio e riservatezza. Originaria di Trentola Ducenta, prestava servizio come maresciallo della Guardia di Finanza in Calabria. Una scomparsa che ha provocato sgomento e sconforto in entrambe le regioni.

Nonostante il trasferimento in Calabria, non aveva mai interrotto il legame con la sua terra d’origine né con i suoi familiari. A breve avrebbe realizzato uno dei suoi più grandi sogni: nel maggio 2027 aveva in programma di unirsi in matrimonio al suo amato Francesco.

Un altro doloroso lutto per la comunità di Trentola Ducenta che soltanto pochi giorni fa aveva accolto con tristezza la notizia della morte di Ilaria Rennella, la giovane farmacista 39enne scomparsa, ancora una volta, a causa di un brutto male.

“Cari concittadini, Trentola Ducenta è nuovamente colpita da una notizia che lascia sgomenti. La prematura scomparsa della giovane Anna Pagano, di appena 29 anni, suscita profonda commozione e un dolore difficile da esprimere a parole. In giorni già segnati dalla tristezza, la nostra comunità si trova ancora una volta a fare i conti con la perdita di una giovane vita, spezzata troppo presto” – si legge nella nota del sindaco Michele Apicella.

“Facendomi interprete del sentimento dell’Amministrazione comunale e di tutta Trentola Ducenta, rivolgo un pensiero affettuoso e partecipe al papà Vincenzo, alla mamma Rosaria, al fratello Giuseppe, al fidanzato Francesco e a tutti i suoi cari. Ci uniamo con rispetto e sincera partecipazione al loro immenso dolore, accompagnando Anna con il pensiero e con la preghiera. Alla famiglia giunga l’abbraccio commosso dell’intera comunità”.