Esplode la quinta ondata di caldo, Sud nella bolla africana con oltre 43 gradi: da quando

Entra nella sua fase più intensa la quinta ondata di caldo di questa estate 2026 che, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore farà segnare picchi addirittura di 43 gradi al Sud.

Quinta ondata caldo estate 2026, oltre 43 gradi: le previsioni meteo

Secondo le stime de Il Meteo, l’anticiclone subtropicale prenderà sempre più il sopravvento sul nostro Paese, dando il via ad un vertiginoso aumento del caldo, con picchi addirittura di 41-43 gradi nelle Regioni meridionali. Un fenomeno che si lega al richiamo di masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa che andranno ad alimentare ulteriormente la struttura anticiclonica.

Soprattutto tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto si assisterà ad una intensificazione del caldo al Sud, sulle isole maggiori e su gran parte del Centro. Il massimo punto di questa bolla infernale sarà raggiunto proprio domani, 28 agosto, con valori termici che saliranno già notevolmente, superando i 41 gradi. I termometri segneranno valori eccezionali per la fine di agosto con picchi di 43 gradi in Puglia, con Foggia che potrebbe risultare la città più calda di questa nuova ondata subtropicale.

Valori di 38/39 gradi si rileveranno al Centro mentre al Nord, ai margini di questa fase africana, le temperature saliranno ugualmente fino a toccare i 35/36 gradi. Sole, notti tropicali e afa caratterizzeranno anche il weekend al Sud anche se sul finire della settimana il grande caldo inizierà ad attenuarsi.

La prossima settimana dovrebbe essere segnata dall’avanzata di un vortice temporalesco che potrebbe portare aria più fresca, accompagnata ad un ribasso graduale delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.