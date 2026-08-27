Napoli, aprono al pubblico le spettacolari sedi dell’Archivio di Stato: visite gratis per tutti

A partire dal 3 settembre 2026 l’Archivio di Stato di Napoli apre al pubblico grazie all’accordo tra la Direzione Generale Archivi e il Touring Club che darà il via al progetto Aperti per voi, la rassegna di visite gratuite nella sede monumentale del Monastero dei Santi Severino e Sossio e nella sede di Palazzo Carafa-Loffredo a Pizzofalcone, per valorizzare uno dei più importanti patrimoni documentari d’Europa.

L’Archivio di Stato di Napoli apre al pubblico: visite gratuite

Da settembre, all’ordinaria apertura al pubblico dell’Istituto si affiancherà un programma di visite guidate gratuite, reso possibile dall’impegno dei Volontari del Touring. Il progetto rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e il TCI e che prevede analoghe iniziative anche in altre città italiane.

A Napoli il progetto interessa le due prestigiose sedi dell’Archivio di Stato: il Complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, tra i più importanti complessi monastici del Mezzogiorno, e Palazzo Carafa-Loffredo, sede di Pizzofalcone, luogo di straordinario valore storico, architettonico e paesaggistico.

Il calendario prevede visite presso la sede di via Egiziaca a Pizzofalcone nelle giornate di giovedì 3, 10, 17 e 24 settembre, mentre presso il Complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, in piazzetta del Grande Archivio, gli appuntamenti sono fissati per sabato 12 e 26 settembre.

In entrambi i casi il ritrovo è previsto alle ore 10.15, con visita guidata dalle 10.30 alle 11.30. Le visite sono gratuite e aperte al pubblico, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario scrivere esclusivamente all’indirizzo apertipervoi.napoli@volontaritouring.it, specificando la sede e la data prescelte.

Lo stesso schema di visite proseguirà nei mesi successivi, con appuntamenti di giovedì presso la sede di Pizzofalcone e di sabato presso la sede centrale. Le singole date saranno comunicate attraverso i canali dell’Archivio di Stato di Napoli e del Touring Club Italiano. In occasione del primo appuntamento, giovedì 3 settembre 2026 alle ore 10.30, presso la sede di Pizzofalcone si terrà la cerimonia inaugurale, con gli interventi di Ferdinando Salemme, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, e di Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania.



“L’Archivio di Stato di Napoli è un luogo emblematico che per storia, architettura e valore culturale rappresenta molto più di un istituto di conservazione: è uno spazio vivo, parte integrante della città. In questa prospettiva, la collaborazione tra pubblico e privato si conferma strategica: da un lato grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano, dall’altro con il percorso avviato per l’affidamento dei servizi al pubblico, che insieme contribuiscono ad ampliare l’accesso e a rendere sempre più fruibili sedi straordinarie come questa. È attraverso sinergie concrete che possiamo rendere questi luoghi pienamente accessibili, restituendoli alla collettività nella loro dimensione più autentica” – ha dichiarato il Direttore generale Archivi Antonio Tarasco.