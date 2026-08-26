I posti più belli d’Italia, da Napoli al Cilento e alla Costiera: il Times incorona la Campania
Ago 26, 2026 - Veronica Ronza
Napoli e le meraviglie della Campania entrano a far parte della classifica delle 20 migliori destinazioni da visitare in Italia stilata da The Times, celebre quotidiano britannico, tra i più affermati a livello internazionale.
Destinazioni migliori d’Italia per il Times: la Campania batte tutti
Una guida che passa in rassegna le 20 imperdibili tappe italiane, da visitare almeno una volta nella vita. La Campania, con le sue grandi città, borghi caratteristici e coste mozzafiato, occupa una significativa fetta della classifica, contando ben 4 destinazioni e attestandosi come la Regione maggiormente rappresentata.
Franciacorta, Dolomiti e Cagliari occupano il podio mentre al quarto posto subentra la Campania con il Cilento. Procida, Napoli e la Costiera Amalfitana sono le altre mete campane celebrate dal prestigioso quotidiano. Una ulteriore conferma dell’attrattività del nostro territorio che continua a confermarsi tra le località più apprezzate del mondo, in qualsiasi stagione dell’anno.
La classifica completa del The Times: le 20 meraviglie da visitare
- Franciacorta, Lombardia;
- Dolomiti, Trentino Alto Adige;
- Cagliari, Sardegna;
- Cilento, Campania;
- Le Langhe, Piemonte;
- Procida, Campania;
- Chianti, Toscana;
- Sicilia;
- Siena, Toscana;
- Matera, Basilicata;
- Roma, Lazio;
- Tropea, Calabria;
- Torino, Piemonte;
- Napoli, Campania;
- Isole Eolie, Sicilia;
- Venezia, Veneto;
- Bologna, Emilia-Romagna;
- Costiera Amalfitana, Campania;
- Lago di Como, Lombardia;
- Lecce, Puglia.