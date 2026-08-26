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I posti più belli d’Italia, da Napoli al Cilento e alla Costiera: il Times incorona la Campania

Ago 26, 2026 - Veronica Ronza

Napoli e le meraviglie della Campania entrano a far parte della classifica delle 20 migliori destinazioni da visitare in Italia stilata da The Times, celebre quotidiano britannico, tra i più affermati a livello internazionale.

Destinazioni migliori d’Italia per il Times: la Campania batte tutti

Una guida che passa in rassegna le 20 imperdibili tappe italiane, da visitare almeno una volta nella vita. La Campania, con le sue grandi città, borghi caratteristici e coste mozzafiato, occupa una significativa fetta della classifica, contando ben 4 destinazioni e attestandosi come la Regione maggiormente rappresentata.

Franciacorta, Dolomiti e Cagliari occupano il podio mentre al quarto posto subentra la Campania con il Cilento. Procida, Napoli e la Costiera Amalfitana sono le altre mete campane celebrate dal prestigioso quotidiano. Una ulteriore conferma dell’attrattività del nostro territorio che continua a confermarsi tra le località più apprezzate del mondo, in qualsiasi stagione dell’anno.

La classifica completa del The Times: le 20 meraviglie da visitare

  1. Franciacorta, Lombardia;
  2. Dolomiti, Trentino Alto Adige;
  3. Cagliari, Sardegna;
  4. Cilento, Campania;
  5. Le Langhe, Piemonte;
  6. Procida, Campania;
  7. Chianti, Toscana;
  8. Sicilia;
  9. Siena, Toscana;
  10. Matera, Basilicata;
  11. Roma, Lazio;
  12. Tropea, Calabria;
  13. Torino, Piemonte;
  14. Napoli, Campania;
  15. Isole Eolie, Sicilia;
  16. Venezia, Veneto;
  17. Bologna, Emilia-Romagna;
  18. Costiera Amalfitana, Campania;
  19. Lago di Como, Lombardia;
  20. Lecce, Puglia.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre