I posti più belli d’Italia, da Napoli al Cilento e alla Costiera: il Times incorona la Campania

Napoli e le meraviglie della Campania entrano a far parte della classifica delle 20 migliori destinazioni da visitare in Italia stilata da The Times, celebre quotidiano britannico, tra i più affermati a livello internazionale.

Destinazioni migliori d’Italia per il Times: la Campania batte tutti

Una guida che passa in rassegna le 20 imperdibili tappe italiane, da visitare almeno una volta nella vita. La Campania, con le sue grandi città, borghi caratteristici e coste mozzafiato, occupa una significativa fetta della classifica, contando ben 4 destinazioni e attestandosi come la Regione maggiormente rappresentata.

Franciacorta, Dolomiti e Cagliari occupano il podio mentre al quarto posto subentra la Campania con il Cilento. Procida, Napoli e la Costiera Amalfitana sono le altre mete campane celebrate dal prestigioso quotidiano. Una ulteriore conferma dell’attrattività del nostro territorio che continua a confermarsi tra le località più apprezzate del mondo, in qualsiasi stagione dell’anno.

La classifica completa del The Times: le 20 meraviglie da visitare