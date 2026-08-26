Incidente nel Napoletano, Manuela è morta a 16 anni: l’amica lotta tra la vita e la morte

Tragedia nella notte a Licola, nel Napoletano, dove a seguito di un grave incidente è morta una ragazza di soli 16 anni.

Tragico incidente a Licola, addio Manuela: è morta a 16 anni

Si chiamava Manuela ed aveva solo 16 anni la vittima del grave incidente che ha sconvolto l’intera comunità. La giovane era in sella ad uno scooter in compagnia di un’amica, una ragazza di 18 anni. Stando a quanto emerso, il dramma si sarebbe consumato la scorsa notte in via Madonna del Pantano, per cause ancora in corso di accertamento.

Stando ad una prima ricostruzione, il veicolo delle due ragazze avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi contro un’automobile che viaggiava nella direzione opposta. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire.

Lo schianto violento si sarebbe rivelato fatale per la giovane Manuela che, in pochi minuti, avrebbe perso la vita. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli l’amica della vittima, attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione in gravi condizioni.

Manuela viene descritta come una ragazza allegra e solare, piena di vita e di sogni da realizzare. Frequentava il quarto anno dell’istituto tecnico Vilfredo Pareto di Pozzuoli. La vicenda ha gettato nello sconforto l’intera cittadinanza.