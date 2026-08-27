È napoletano l’uomo più bello d’Italia 2026 tra i 30 e i 35 anni: Francesco incanta la giuria

Si chiama Francesco De Simone ed è di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, il “più bello d’Italia 2026” che ha conquistato il prestigioso titolo nella categoria tra i 30 e i 35 anni.

Il più bello d’Italia 2026 è di Massa Lubrense: vince Francesco

De Simone, 33enne arrivato dalla penisola sorrentina, ha incantato la giuria non solo per la sua bellezza ma anche per presenza scenica e personalità. Alto un metro e 90, capelli neri e occhi chiari, il Mister Bello d’Italia 2026 è stato premiato ad Alassio, a seguito delle preferenze espresse da una giuria composta da sole donne.

“Complimenti, Francesco: è massese l’uomo più bello d’Italia 2026. Ad Alassio, in Liguria, il nostro Francesco de Simone è stato eletto uomo più bello d’Italia 2026″ – ha commentato il sindaco di Massa Lubrense, Lello Staiano, attraverso una nota diffusa sui social.

“Una grande soddisfazione, che proietta Massa Lubrense alla ribalta nazionale. Francesco, infatti, sta inseguendo un sogno e già nel 2024 fu eletto volto più bello d’Italia. Complimenti, Francesco e in bocca al lupo per il tuo futuro”.

Il giovane massese ha sbaragliato la concorrenza nella categoria 30-35, portando sul gradino più alto del podio il nome di Massa Lubrense, della Penisola Sorrentina e dell’intero territorio partenopeo. A conquistare il titolo nella categoria generale è stato, invece, Riccardo Sparacciari, 27enne di Frascati.