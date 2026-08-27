Spettacolo mozzafiato nel cielo, arriva l’Eclissi della Luna Rossa: a che ora e come vederla

Venerdì 28 agosto 2026 il cielo regalerà nuovamente spettacolo con l’Eclissi parziale di Luna, un fenomeno raro e suggestivo che sarà visibile all’alba in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud.

Spettacolo dell’Eclissi di Luna all’alba: quando e come vederlo

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto avrà luogo una suggestiva eclissi con il disco lunare che risulterà praticamente immerso nell’ombra terrestre. L’appuntamento è all’alba, quando la Luna sarà oscurata per oltre il 90%, con picco massimo previsto tra le ore 6:10 e 6:13.

Dall’Italia, tuttavia, è consigliabile osservare il fenomeno prima di quell’orario, in quanto la Luna, a partire dalle 6:00, sarà già molto bassa sull’orizzonte e il cielo inizierà a schiarirsi. Per godere al meglio del fenomeno, dunque, è consigliabile affacciarsi dalle ore 4:34.

“La massima copertura dell’eclissi sarà alle 06:13, ma in gran parte d’Italia il cielo a quell’ora è già troppo chiaro: conviene osservarla un po’ prima” – ha spiegato all’Adnkronos Alessio Zanol, divulgatore scientifico e autore di una mappa interattiva dedicata all’osservazione dell’eclissi.

L’eclissi sarà visibile da tutta Italia, con condizioni di visibilità maggiormente favorevoli nelle Regioni del Centro-Sud. Si assisterà ad un vero e proprio spettacolo di luci e colori: la Luna, infatti, attraverso l’effetto prodotto dalla luce solare, assumerà colorazioni che vanno dal rosso all’arancio, offrendo uno scenario quasi magico e surreale.

Al Planetario di Caserta sarà possibile osservare il fenomeno al massimo del suo splendore. I visitatori potranno scegliere tra quattro turni a disposizione: ore 4:30, ore 4:50, ore 5:10 e ore 5:30 (orari antimeridiani e non pomeridiani). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito ufficiale del Planetario, indicando data e turno di interesse.