Apre una palestra pubblica all’aperto nel Napoletano: immersa nel verde, è gratis per tutti

Tra pochi giorni sarà inaugurata la prima palestra pubblica di Bacoli: uno spazio immerso nel verde dove potersi allenare liberamente, a ingresso gratis per tutti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

A Bacoli apre la palestra pubblica all’aperto: è gratis per tutti

Situata accanto alle Stufe di Nerone, a pochi passi dalla chiesa di San Filippo, la nuova palestra comunale offrirà attrezzature dedicate al fitness e all’allenamento usufruibili gratuitamente da cittadini e visitatori. Il tutto in un’area suggestiva, completamente immersa nel verde, per ritagliarsi momenti di relax e benessere.

“È pronta! Bacoli avrà la prima palestra all’aperto. Sarà pubblica, gratuita e aperta a tutti. Un nuovo spazio comunale che consegneremo alla città” – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, diffondendo sui suoi canali social alcune foto della nuova palestra.

“Si trova accanto alle Stufe di Nerone, in un angolo di paese troppo spesso trascurato e che invece torna ad essere centro. Una nuova aerea libera, frutto della sinergia tra comune e privati. All’ingresso del territorio, tra lo Scalandrone e Lucrino. Un accordo di programma che crea lavoro, occupazioni, servizi ed apre al territorio spazi di comunità. Qui si potrà fare sport all’aperto, tutti i giorni. A due passi dalla bella chiesa di San Filippo”.

“Non vi dico altro, perché lo apriremo tra pochi giorni. E lo faremo insieme a tutti voi. Tenetevi pronti. Tante attrezzature sportive ed una nuova area pubblica. La prima palestra all’aperto del comune. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta” – ha concluso il primo cittadino.

La palestra sarà inaugurata probabilmente nelle prime settimane del mese di settembre, con un evento aperto alla cittadinanza, alla presenza dello stesso sindaco.