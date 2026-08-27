McDonald’s apre un nuovo ristorante nel Napoletano: 267 posti a sedere e 40 assunzioni

McDonald’s amplia la sua presenza sul territorio napoletano: venerdì 28 agosto aprirà il nuovo ristorante di Brusciano, situato in via Pimentel Fonseca. Si tratta del trentesimo store in provincia che ha portato a 40 nuove assunzioni, accogliendo un team di lavoro proveniente dal Comune di Brusciano e zone limitrofe.

Apre il nuovo McDonald’s di Brusciano: 267 posti e 40 assunzioni

Nella giornata inaugurale, dalle ore 11:00 si terrà la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del sindaco di Brusciano, Romano Giacomo. Il nuovo McDonald’s conta un totale di 267 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

“Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Brusciano” – commenta Domenico Cordaro, Licenziatario McDonald’s – “Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale”.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante dispone anche di una doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto. Per il divertimento dei più piccoli, sia la sala interna che gli spazi esterni presentano aree interamente dedicate ai bambini. Da settembre sarà attivo anche il servizio per festeggiare i compleanni all’interno dello store.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto secondo i seguenti orari:

Sala: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 24; venerdì e sabato fino alle 5:00; domenica fino alla 1:00.

da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 24; venerdì e sabato fino alle 5:00; domenica fino alla 1:00. McCaé: tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00

tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00 McDrive: da domenica a giovedì dalle 8:00 alle 24; venerdì e sabato h24.

Nel locale sarà attivo anche il servizio McDelivery.