ALLERTA CALDO in Campania, 4 giorni di ondate infernali. Umidità oltre il 70%: da quando
Ago 26, 2026 - Veronica Ronza
Allerta meteo per ondate di calore
La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di allerta per “Ondate di calore” valido dalle ore 8 di domani, giovedì 27 agosto, fino alle ore 20 di domenica 30 agosto, nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato.
Allerta per ondate di calore in Campania fino al 30 agosto 2026
Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7 °C, in particolare nella giornata di venerdì 28 agosto. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
“Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio” – si legge nella nota della Protezione Civile.
“Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”.