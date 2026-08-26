Meraviglia a Napoli, 3 giorni di visite guidate gratis alla Certosa di San Martino: le date

Dal 26 al 29 agosto 2026, la Certosa di San Martino, a Napoli, accoglierà i visitatori offrendo visite guidate gratis.

La direzione dei Musei nazionali del Vomero per i prossimi tre giorni, durante la chiusura per lavori di messa in sicurezza di castel Sant’Elmo, ha predisposto alla Certosa di San Martino aperture straordinarie e visite guidate gratuite, incluse nel normale costo del biglietto, per ampliare l’offerta culturale.

Saranno organizzate 2 visite guidate al giorno di un’ora, il 26, 27 e 28 agosto, con percorsi tematici a cura del Servizio Educativo dei Musei nazionali del Vomero. Le prenotazioni, fino ad esaurimento posti e per un massimo di 25 persone a turno, dovranno essere effettuate tramite l’indirizzo mn-vomero.eventi@cultura.gov.it.

Alle 11:00 prenderà il via il percorso Napoli: ritratto di una città. Vedute e storie tra Quattrocento e Ottocento, mentre alle 16:00 seguirà Vita contemplativa. Un viaggio nella regola certosina. Saranno inoltre, aperti eccezionalmente per tutta le giornate le sale storiche del Quarto del Priore spazi che normalmente sono visitabili solo in alcune fasce orarie e alcuni ambienti, non sempre accessibili al pubblico.

I visitatori potranno accedere alla Sagrestia, destinata alla conservazione delle suppellettili liturgiche che ospita lo splendido Ecce Homo di Massimo Stanzione e alla Cappella del Tesoro Nuovo decorata con autentici capolavori quali la Pietà di Jusepe de Ribera (1637) sull’altare e il Trionfo di Giuditta (1704) di Luca Giordano.

La riapertura del Castello è programmata per sabato 29 agosto con un percorso alternativo attraverso il Fossato del Castello e la possibilità di accedere anche con il nuovo ascensore appena installato.