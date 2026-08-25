La serie di Rita De Crescenzo non si farà, il “no” di Netflix e l’allarme disdette: cosa è successo
Ago 25, 2026 - Veronica Ronza
Rita De Crescenzo
Circola ormai da giorni l’indiscrezione di una presunta serie televisiva dedicata alla vita della tik toker napoletana Rita De Crescenzo che sarebbe approdata su Netflix come protagonista di un racconto autobiografico. A fornire chiarimenti in merito è stata la stessa piattaforma, smentendo ogni tipo di collaborazione con la De Crescenzo.
La serie di Rita De Crescenzo su Netflix non ci sarà: ecco perché
Non è passata inosservata sui social l’anticipazione riguardante una ipotetica serie di Netflix incentrata sul vissuto di Rita De Crescenzo, la popolare tik toker partenopea, di recente tornata nuovamente all’attenzione dei media per il caso della scimmietta “adottata” durante il suo soggiorno in Egitto.
L’annuncio avrebbe scatenato un’ondata di dissenso da parte dei clienti di Netflix che avrebbero addirittura minacciato di disdire l’abbonamento. Se da un lato, infatti, la tik toker gode di un’ampia fetta di sostenitori, dall’altro non mancano utenti intenti a prenderne le distanze, napoletani compresi.
La stessa De Crescenzo aveva lanciato la notizia sui suoi canali social, provvedendo poi ad eliminare il contenuto, a conferma dell’infondatezza dei rumors precedenti. Un comportamento che avrebbe insospettito ancor di più i followers, poi chiarito del tutto dalla stessa piattaforma.
All’Adnkronos, Netflix avrebbe smentito il lancio della serie, senza però fornire alcuna spiegazione in merito. Potrebbe essersi trattato di un lancio del tutto inventato oppure di un’idea concreta poi spazzata via a seguito del malcontento della clientela. Resta il fatto che, almeno per il momento, su Netflix non sarà fruibile alcun contenuto sulla De Crescenzo.