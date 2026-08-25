Ladro allo Chalet Cimmino, ruba una bici elettrica: “È conosciuto e ha precedenti”

Un furto avvenuto nelle prime ore della mattina di ieri, domenica 24 agosto, ha colpito lo Chalet Cimmino di Mergellina. Intorno alle 7:00, un ladro si è introdotto nella proprietà del noto locale e ha portato via una bicicletta elettrica del valore di circa 1.500 euro, appartenente a un dipendente della struttura.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Chalet Cimmino attraverso un post sui social, sottolineando il valore non solo economico ma anche personale del mezzo rubato. Il proprietario della bici è infatti un lavoratore, padre di famiglia, che ogni mattina percorre un lungo tragitto per raggiungere puntualmente il posto di lavoro entro le 7:00, e che aveva acquistato quella bicicletta elettrica con non pochi sacrifici, proprio per potersi spostare verso il locale.

Il ladro è soggetto riconosciuto

Decine sono i commenti al video pubblicato dallo Chalet Cimmino. Molti utenti affermano di aver riconosciuto il ladro, qualcuno è stato anche vittima dei suoi furti. Si tratterebbe di un individuo che passeggia abitualmente nella zona di Mergellina e che avrebbe dei precedenti proprio per furto. Rimesso in stato di libertà, sarebbe tornato a colpire negli stessi luoghi.

La denuncia e l’appello alla collaborazione

Il furto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti. Nel frattempo, dallo Chalet Cimmino è partito un appello pubblico rivolto a chiunque possa aver visto o riconosciuto la persona coinvolta, o disponga di informazioni utili alla sua identificazione, affinché possa essere individuata e consegnata alla giustizia. Chi avesse elementi utili può contattare direttamente e privatamente la struttura, oltre alle forze dell’ordine.

Nel messaggio, il locale ha voluto sottolineare il peso umano dell’episodio, al di là del valore economico del bene sottratto: “Dietro a quello che qualcuno può considerare semplicemente un furto, ci sono il lavoro, i sacrifici e la dignità di una persona”. Parole che restituiscono il senso di un episodio che, dietro l’apparente banalità di un furto di biciclette, racconta soprattutto la fatica quotidiana di chi arriva puntuale al lavoro nonostante le distanze da percorrere ogni mattina.