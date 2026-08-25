Vesuviana, stop ai treni della tratta Barra – Torre del Greco: date e bus sostitutivi

L’EAV ha annunciato la sospensione della linea ferroviaria Napoli – Torre del Greco, con l’interruzione della circolazione dei treni nelle giornate del 28 e 29 agosto 2026.

EAV, stop ai treni della linea Napoli – Torre del Greco: l’avviso

La circolazione ferroviaria sulla tratta Barra – Torre del Greco sarà sospesa per tutto l’arco di esercizio nei giorni 28 e 29 agosto. Una decisione annunciata dall’azienda funzionale al completamento dei lavori di adeguamento normativo delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.

Per ridurre i disagi ai viaggiatori e garantire comunque la mobilità lungo la tratta interessata, EAV ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus che sarà valido per entrambe le giornate di sospensione del servizio.

Nelle giornate del 28 e 29 agosto, dunque, il programma cambierà nel modo seguente:

I treni da e per Sorrento termineranno la corsa a Torre Annunziata e non effettueranno la tratta fino a Napoli;

I treni da e per Poggiomarino termineranno la corsa a Torre del Greco e non proseguiranno verso Napoli.

Per i collegamenti non effettuati in treno sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus da Napoli Porta Nolana verso Villa Regina e Torre del Greco, e viceversa. La stazione di Villa Regina sarà il principale punto di interscambio per chi viaggia da Sorrento verso Napoli e ritorno.

Saranno attivati due servizi:

Bus direttissimi via autostrada, con fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi (fermata Hotel Ramada), Torre Annunziata e Villa Regina;

Bus con fermate intermedie, che collegano Napoli Porta Nolana/Napoli Garibaldi a Torre del Greco, fermando in prossimità di tutte le stazioni lungo il percorso.

Orari dei bus

Bus diretti Napoli – Villa Regina ogni 36 minuti:

• da Napoli dalle 5:22 alle 22:54

• da Villa Regina dalle 6:23 alle 22:53

Bus con fermate intermedie:

• da Napoli dalle 5:09 alle 21:33

• da Villa Regina dalle 6:15 alle 22:11

“EAV si scusa per i disagi e invita i clienti a pianificare i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche al servizio e dei possibili tempi di percorrenza più lunghi dovuti al trasbordo sui bus” – si legge nella nota diffusa dall’azienda.