Santa Patrizia ha fatto il miracolo: oggi il sangue della compatrona di Napoli si è sciolto
Ago 25, 2026 - Veronica Ronza
Il prodigio di Santa Patrizia
Oggi, 25 agosto 2026, si è ripetuto il prodigio di Santa Patrizia, compatrona di Napoli: proprio come per San Gennaro, nel Monastero di San Gregorio Armeno, che ne custodisce le spoglie, i fedeli hanno assistito al miracolo dello scioglimento del sangue.
Santa Patrizia ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto
Anche quest’anno l’evento prodigioso ha richiamato in chiesa centinaia di fedeli che hanno assistito con gioia all’annuncio dell’avvenuto scioglimento del sangue per poi toccare la reliquia con un fazzoletto o un santino per ricevere la benedizione.
Secondo la tradizione popolare santa Patrizia è la protettrice delle single e per questo viene venerata da tutte le ragazze in cerca di marito che si recano nella chiesa di San Gregorio Armeno per invocarla dinanzi alla sua tomba.
Preghiera a Santa Patrizia
“O prodigiosa Vergine Santa Patrizia,
mia avvocata e protettrice,
che negli ultimi momenti della vostra vita
otteneste da Gesù
consiglio e divina
protezione a tutti coloro
che a voi si rivolgessero per aiuto,
ottenetemi da Dio
la salute dell’anima e del corpo,
la vittoria sul Demonio e sulle passioni;
allontanate le avversità che mi circondano,
consolatemi nelle presenti tribolazioni.
Ottenetemi il perdono dei peccati
e l’ingresso nel regno del Cielo.
Siate porto di salvezza
ai naviganti
e tutela alla nostra città.
Diffondete speciale patrocinio sopra di me
e su tutti i vostri devoti,
affinché il nome santo di Dio
sia benedetto, glorificato,
esaltato e lodato da tutti
nei secoli dei secoli.
Amen.”