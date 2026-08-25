Santa Patrizia ha fatto il miracolo: oggi il sangue della compatrona di Napoli si è sciolto

Oggi, 25 agosto 2026, si è ripetuto il prodigio di Santa Patrizia, compatrona di Napoli: proprio come per San Gennaro, nel Monastero di San Gregorio Armeno, che ne custodisce le spoglie, i fedeli hanno assistito al miracolo dello scioglimento del sangue.

Santa Patrizia ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto

Anche quest’anno l’evento prodigioso ha richiamato in chiesa centinaia di fedeli che hanno assistito con gioia all’annuncio dell’avvenuto scioglimento del sangue per poi toccare la reliquia con un fazzoletto o un santino per ricevere la benedizione.

Secondo la tradizione popolare santa Patrizia è la protettrice delle single e per questo viene venerata da tutte le ragazze in cerca di marito che si recano nella chiesa di San Gregorio Armeno per invocarla dinanzi alla sua tomba.

Preghiera a Santa Patrizia

“O prodigiosa Vergine Santa Patrizia,

mia avvocata e protettrice,

che negli ultimi momenti della vostra vita

otteneste da Gesù

consiglio e divina

protezione a tutti coloro

che a voi si rivolgessero per aiuto,

ottenetemi da Dio

la salute dell’anima e del corpo,

la vittoria sul Demonio e sulle passioni;

allontanate le avversità che mi circondano,

consolatemi nelle presenti tribolazioni.

Ottenetemi il perdono dei peccati

e l’ingresso nel regno del Cielo.

Siate porto di salvezza

ai naviganti

e tutela alla nostra città.

Diffondete speciale patrocinio sopra di me

e su tutti i vostri devoti,

affinché il nome santo di Dio

sia benedetto, glorificato,

esaltato e lodato da tutti

nei secoli dei secoli.

Amen.”