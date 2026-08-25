Tragico incidente in vacanza, perdono la vita marito e moglie: morti insieme a 51 e 47 anni

Tragedia nella notte in Salento dove due persone, marito e moglie originari di Napoli, sono morte a seguito di un tragico incidente stradale.

Incidente in Salento, 2 persone morte: marito e moglie di Napoli

Stando a quanto rende noto Il Mattino, le vittime, di 51 e 47 anni, sono originarie di Napoli e residenti a Nocera Superiore. Secondo una prima ricostruzione, si trovavano in vacanza in Salento e intorno all’una di notte stavano viaggiando a bordo della loro auto lungo la strada provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie.

Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si sarebbe improvvisamente scontrata con un altro veicolo. Il violento impatto avrebbe fatto ribaltare completamente l’auto della coppia, spingendo gli altri automobilisti ad allertare prontamente i soccorsi.

Si sarebbe reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dei coniugi dalle lamiere della vettura. Per loro, purtroppo, nonostante i tentativi messi in campo dai sanitari del 118, non ci sarebbe stato nulla da fare. Lo scontro e il successivo capovolgimento dell’auto avrebbero procurato lesioni fatali ad entrambe le vittime.

Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta, trasportato d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove attualmente è ricoverato ma pare non sia in pericolo di vita. Intanto sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Salice Salentino per dare il via alle indagini che faranno chiarezza sulla dinamica dell’incidente.