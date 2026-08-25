Maria che scioglie i nodi, il miracolo a Napoli: Giuseppina guarisce da una grave malattia

Una testimonianza di grande fede è quella condivisa dalla Parrocchia Pietà dei Turchini a Napoli – conosciuta per il culto a Maria che scioglie i nodi – che racconta la storia di una donna, guarita da una grave malattia e accorsa ai piedi del famoso quadro per ringraziare la Vergine.

Maria che scioglie i nodi, il miracolo a Napoli: donna guarita

La foto, diffusa sui canali social della chiesa, mostra la signora Giuseppina dinanzi al quadro della Madonna che scioglie i nodi. Reduce da un periodo di ricovero, che sembrava ormai non lasciarle scampo, la devota cittadina sarebbe guarita da una grave malattia, dopo aver affidato la sua vita alla Beata Vergine.

“Oggi vogliamo condividere con tutta la comunità una testimonianza che ci tocca profondamente il cuore. Appena uscita dall’ospedale, Giuseppina ha voluto accorrere subito ai piedi della Madonna per ringraziarla. Dopo un periodo di grave malattia, quando tutto sembrava ormai finito e la speranza sembrava affievolirsi, Giuseppina è ancora qui con noi: forte nella fede, piena di gratitudine e con quella sua contagiosa gioia di vivere” – si legge nella nota diffusa dalla chiesa.

“In questo cammino non possiamo non ringraziare la Vergine Maria, alla cui intercessione Giuseppina si è affidata con tutto il cuore, e insieme a Lei la professionalità, la competenza e l’umanità di tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che l’hanno assistita e accompagnata”.

“Ma c’è qualcosa che rende ancora più bella questa testimonianza: anche nei momenti più difficili, quando aveva poche forze, Giuseppina trovava il modo di chiedere degli altri, interessarsi di tutti, pregare e donare una parola di speranza. Oggi la sua presenza tra noi è un vero dono. La sua vita ci ricorda che, anche quando tutto sembra perduto, la fede può tenere accesa la luce della speranza”.

“Grazie, Giuseppina, per la tua testimonianza, per la tua fede e per la tua gioia. E grazie a Maria, Madre che non abbandona i suoi figli, per aver accompagnato questo cammino. Continuiamo ad affidarla alla Madonna, con la certezza che la preghiera della comunità è una carezza che arriva al cuore di Dio. Grazie Maria. Grazie Signore. E bentornata tra noi, Giuseppina”.