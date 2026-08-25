Torre Annunziata, 184 milioni di euro per la riqualificazione urbana: mare al centro delle priorità

La Commissione straordinaria di Torre Annunziata, a due mesi dal suo insediamento, ha approvato il Piano delle priorità delle Opere Pubbliche indifferibili e urgenti nell’ambito del programma di riqualificazione urbana 2026-2028, per un somma di 184 milioni di euro.

Scuole, sport e sicurezza

Fra i 45 interventi principali previsti dal piano, figura la riqualificazione di numerosi istituti scolastici, dall’Alfieri di Via Gambardella alla Parini di Via Pascoli, per un totale di quasi 16 milioni di euro.

Particolare attenzione anche sullo sport. Previsti 203.454 euro per la palestra e l’auditorium della Parini, 699.872 euro per la palestra di via Isonzo e 3,35 milioni di euro per il complesso sportivo della Leopardi. A questi interventi si aggiungono i 2,029 milioni destinati allo stadio Giraud, oltre alla trasformazione dell’ex Cinema Moderno in Casa della Cultura e centro per l’economia del mare.

Sul fronte sicurezza, invece, è prevista una somma complessiva di 1 milione di euro, da destinare al potenziamento del sistema di videosorveglianza già avviato, per un contrasto alla criminalità più efficace.

Ambiente e mare al centro del programma per Torre Annunziata

Spiccano fra gli interventi urgenti quelli destinati alla tutela ambientale e al decoro urbano. Prevista, infatti, una riqualificazione della Villa Comunale, della Rampa Nunziante e del Litorale Alfani, per un totale di circa 18 milioni di euro.

Quasi 9 milioni previsti, invece, per la Salera, l’Ex Lido Santa Lucia e l’area dell’ex EcoIttica. L’obiettivo del piano riguarderebbe la trasformazione dell’area della Salera in spazio verde per i cittadini, dotato di pista ciclabile, utile per il collegamento con Rovigliano, al quale andrebbero dedicati 21 milioni di euro. Per l’arenile previsti anche 15 milioni di euro destinati alla pulizia, così come 8 milioni per Capo Oncino.

I progetti più massici interesseranno principalmente il recupero dell’area portuale, per una somma di 34 milioni di euro. La riqualificazione del waterfront, si inserisce, infatti, nel quadro più ampio di potenziamento economico e turistico della città.

Promesse mai mantenute

Gli ambiziosi progetti illustrati nel programma per la riqualificazione urbana di Torre Annunziata, i cui finanziamenti effettivi sono ancora da ufficializzare, risuonano familiari ai cittadini torresi. Riprendono, infatti, i punti già presenti nel Piano delle priorità 2022-2024, approvato dalla Commissione precedente. Il porto, che versa attualmente in condizioni disastrose, con cantieri semiaperti, la pista ciclabile inconclusa e macchine addossate nei 30 posti auto disponibili, è il ritratto di una rinascita promessa già più volte e mai avvenuta.