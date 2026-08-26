Aperti i casting per il lavoro più mostruoso del mondo: si cercano 100 mostri e zombie

Prendono il via i casting per il lavoro più mostruoso di sempre: MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud, situato a Valmontone, ha ufficialmente aperto i casting per l’assunzione di 100 aspiranti mostri, zombie e creature dell’orrore.

Lavoro, MagicLand assume mostri e zombie: i casting

Il celebre parco divertimenti apre ufficialmente la caccia per la prossima stagione autunnale, selezionando ben 100 candidati pronti ad entrare nel cast che animerà le giornate durante il periodo più spaventoso dell’anno, quello di Halloween.

Zombie, detenuti, creature mutate dalle radiazioni, presenze inquietanti e personaggi usciti dai peggiori incubi: i figuranti selezionati saranno chiamati a trasformarsi nei protagonisti delle ambientazioni horror di MagicLand, sorprendendo i visitatori e contribuendo a rendere ancora più immersiva l’esperienza di Halloween.

Un lavoro decisamente fuori dall’ordinario, dove non basterà indossare un costume. I performer dovranno saper interpretare il proprio personaggio, muoversi all’interno delle scenografie, improvvisare e interagire con il pubblico, diventando parte integrante di quel confine tra finzione e realtà su cui si costruisce l’esperienza horror.

Per provare e entrare nel cast bisogna inviare il proprio Curriculum insieme a tre fotografie in pose diverse all’indirizzo casting@liveproductions.it entro il 15 settembre 2026. La selezione sarà effettuata in collaborazione con Luca Panzieri – Live Production, agenzia incaricata della gestione del casting.

Non si tratta però di un open casting: tutte le candidature saranno sottoposte a una prima valutazione e soltanto i profili selezionati riceveranno l’invito a partecipare alla giornata di casting. Presenza scenica, capacità interpretativa, espressività, movimento e attitudine horror saranno alcuni degli elementi valutati per individuare le 100 persone che entreranno a far parte del cast di Halloween di MagicLand.

Non esiste un unico mostro perfetto: serviranno caratteristiche e personalità differenti per dare vita alle tante creature che popoleranno il Parco. C’è spazio per chi sa essere inquietante senza dire una parola, per chi riesce a sorprendere il pubblico quando meno se lo aspetta e per chi è capace di trasformare un incontro di pochi secondi in un momento da ricordare.

Per i candidati convocati, il casting sarà inoltre l’occasione per trascorrere una giornata a MagicLand: l’ingresso al Parco sarà gratuito e ciascun partecipante potrà portare con sé fino a tre accompagnatori, che potranno accedere alla tariffa speciale di 9,90 euro a persona.