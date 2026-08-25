Ercolano, approvati progetti per Banco Alimentare e sostegno disabilità

La giunta comunale di Ercolano ha approvato due progetti rivolti al sostegno alle famiglie in disagio economico e a persone con disabilità, nell’ambito del lavoro di riprogettazione inclusiva della città.

Banco Alimentare per 240 famiglie

Fra i progetti, Ercolano si unisce al Banco Alimentare Campania nel progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” per il triennio 2027-2029. Il progetto prevede la consegna, da parte del Banco Alimentare, di un pacco contenente generi di prima necessità, ogni mese per la durata di un anno. Le famiglie che usufruiranno del servizio ad Ercolano, individuate dai servizi sociali, sono 240.

Indipendenza per le persone con disabilità

L’altro progetto approvato dall’amministrazione di Ercolano riguarda, invece, il sostegno alle persone con disabilità. Nell’ambito del Progetto Ercolano inclusiva 2026, “Con le Ali verso l’autonomia” si pone l’obiettivo di fornire alle persone con disabilità gli strumenti necessari per l’approccio al lavoro, il cohousing e la conoscenza di diritti e opportunità.

Le modalità di partecipazione al progetto verranno pubblicate a breve sulla pagina Facebook della sindaca.

La sindaca Garzia: «Partire dai bisogni reali delle persone»

«Governare una città significa anche avere il coraggio di occuparsi delle fragilità, non soltanto delle opere e degli investimenti. Le difficoltà economiche riguardano persone e famiglie della nostra comunità e una politica che vuole essere vicina ai cittadini deve partire proprio da qui», ha dichiarato la prima cittadina, «Crediamo che le politiche sociali debbano partire dai bisogni reali delle persone e costruire una rete capace di non lasciare indietro nessuno»