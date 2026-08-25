Dario e Giovanna, marito e moglie morti nello schianto: 41enne positivo a droga e alcol

Si chiamano Dario Serra e Giovanna Serpi le vittime dell’incidente avvenuto in Salento nella notte: marito e moglie, originari di Napoli, sarebbero morti insieme per le gravi lesioni riportate nello schianto.

Incidente in Salento, morti marito e moglie: chi sono le vittime

Dario e Giovanna, entrambi napoletani residenti a Nocera Superiore, si trovavano in vacanza in Salento. La notte scorsa, intorno all’una, erano a bordo della loro auto quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrati con un’altra vettura.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per entrambi, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto per estrarre i corpi, ormai senza vita, dei coniugi dalle lamiere dell’auto. Ferito anche il conducente dell’altra vettura, trasportato d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Si tratta di un 41enne residente in provincia di Lecce, risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e alcol. Si sarebbe, dunque, messo alla guida ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Attualmente è in ospedale, piantonato, ma non è in pericolo di vita. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

Intanto sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Salice Salentino per dare il via alle indagini che faranno chiarezza sulla dinamica dell’incidente.