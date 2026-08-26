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Scompare nel Napoletano, dopo 24 ore di ricerche la bella notizia: è stato ritrovato, sta bene

Ago 26, 2026 - Veronica Ronza

Scomparso e ritrovato a Palma Campania

Sarebbe stato ritrovato nella tarda serata di ieri, 25 agosto, l’uomo scomparso e rintracciato nel territorio di Palma Campania, in provincia di Napoli.

Uomo scomparso, ritrovato a Palma Campania: sta bene

A seguito della segnalazione, le unità della Protezione Civile Il Saro di Sarno sono accorse sul posto, in supporto al Coordinamento CVC, nell’ambito di un’attivazione regionale. I volontari hanno preso parte alle operazioni di ricerca del disperso, un uomo anziano che avrebbe fatto perdere le sue tracce, allarmando i familiari.

Un intervento che ha visto la collaborazione delle diverse squadre di soccorso e delle unità cinofile, con cani molecolari, con il coordinamento delle operazioni da parte del Soccorso Alpino. Dopo quasi 24 ore di intense ricerche, è arrivato il lieto fine: i Carabinieri della Stazione di Quindici (AV) hanno ritrovato l’anziano che è stato prontamente affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, al momento del ritrovamento, appariva in buone condizioni.

“La Protezione Civile Il Saro di Sarno desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari impegnati nelle operazioni, per la disponibilità, la professionalità e il grande spirito di collaborazione dimostrati. Un ringraziamento va inoltre a tutti gli Enti, Forze dell’Ordine e organizzazioni di soccorso intervenuti, il cui lavoro sinergico ha contribuito al positivo esito delle ricerche. Ancora una volta, volontariato, collaborazione e professionalità al servizio della comunità – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile Il Saro di Sarno.

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Palma Campaniapersone scomparse
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre