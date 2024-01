Villa Bruno diventa l’Accademia di Maghi: 2 giorni di magia tra Harry Potter, falchi, civette

Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 le Fonderie Righetti di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, si trasformeranno in una vera e propria Accademia dei Maghi grazie all’entusiasmante avventura ideata e realizzata dalla famiglia di Ma dove vivono i cartoni? capitanata da Aurora Emanuele.

Villa Bruno si trasforma nell’Accademia dei Maghi di Harry Potter

La storica villa della città di Massimo Troisi ospiterà i personaggi della saga di Harry Potter, il mago più famoso del mondo, accogliendo i bambini e le loro famiglie in un posto magico. Si tratta di uno degli eventi di family-experience che da anni Ma dove vivono i cartoni? porta in giro per la Campania e il Sud Italia coinvolgendo luoghi storici e culturali da scoprire e visitare.

All’interno dell’Accademia dei Maghi, ispirata ad Hogwarts, i bambini e le bambine si sfideranno a colpi di pozioni e incantesimi per guadagnarsi il titolo di mago provetto e portarsi a casa una favolosa bacchetta magica con cui potranno mostrare agli amici il proprio potere.

Prenderanno, inoltre, parte a lezioni di utilizzo corretto della bacchetta, di preparazione di pozioni e intrugli magici, ai laboratori di Erbologia per scoprire il mistero e l’alchimia delle piante e le loro interazioni. Non mancheranno spettacoli di magia che sorprenderanno anche mamme, papà, zii e nonni.

In esclusiva ci saranno i Falconieri dell’Irno che si esibiranno in vere e proprie lezioni con i loro fantastici e affascinanti rapaci e le simpatiche civette da addestramento. Sarà poi possibile attraversare il Fantastico Binario Magico. Il tutto ammirando l’incantevole scenario di Villa Bruno.

“Torniamo nella suggestiva Villa Bruno per questa avventura ispirata a Harry Potter, ma rivisitata e con tantissime novità per accontentare e sorprendere il nostro pubblico. Il tema dell’evento è una garanzia, perché ispirato alla saga più seguita al mondo, poi noi facciamo del nostro meglio per arricchirlo con la nostra professionalità, creatività e artisticità dell’intera compagnia. Lavoriamo sempre con scrupolo e attenzione affinché tutte le famiglie, quelle affezionate e le nuove che vorranno seguirci a cui spalanchiamo le porte e il cuore, vivano momenti unici ed irripetibili” – spiegano Aurora Manuele e Francesco Chiaiese di Ma dove vivono i cartoni?

L’Accademia dei Maghi sarà accessibile sabato e domenica, 3 e 4 febbraio nelle seguenti fasce orarie: 10.30-11.30-12:30-15.30-16.30-17.30. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 327 254 0679 – 0818678369 o consultare il sito ufficiale della compagnia.