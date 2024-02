San Giorgio più pulita: a chi compra le sigarette sarà dato un portacicche colorato gratis

Il rispetto dell’ambiente diventa un tema sempre più importante per il territorio di San Giorgio a Cremano che ha lanciato una nuova e simpatica iniziativa per contribuire a rimuovere dall’asfalto i mozziconi di sigaretta: a chiunque si recherà presso una qualunque tabaccheria del territorio comunale sarà offerto un portacicche gratis, da utilizzare proprio per evitare di inquinare le strade con le proprie cicche.

A San Giorgio portacicche gratis per chi compra sigarette

“Cari concittadini, al fine di incrementare sempre più la raccolta differenziata e favorire comportamenti rispettosi nei confronti del nostro territorio, insieme all’assessore Carlo Sarno, abbiamo distribuito alle tabaccherie della città circa 5 mila portacicche totali, dove poter gettare appunto, le cicche delle sigarette, evitando di gettarle in strada” – ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno.

“Un gesto semplice che al cittadino non costa nulla ma che invece per l’ambiente significa molto. Se iniziamo tutti da questo semplice atto di civiltà, moltiplicheremo gli sforzi e otterremo un risultato che va nella direzione di una maggiore pulizia di strade e marciapiedi e un incremento della raccolta differenziata. Al momento abbiamo recapitato circa 300 portacicche ad ogni attività commerciale e i tabaccai stanno già provvedendo a consegnarli ai propri clienti. Tra l’altro è un gadget in diversi colori, poco ingombrante e molto funzionale“.

Dunque, coloro che si recheranno in una tabaccheria sangiorgese per acquistare un pacchetto di sigarette, riceveranno in cambio un portacicche dove poter custodire i mozziconi di sigaretta in assenza di appositi bidoni dove poter gettarli senza depositarli incivilmente sulla strada.

“Resta inteso che fumare fa male ed è nocivo per la salute, ma se proprio abbiamo questa abitudine, almeno possiamo comportarci correttamente, nel rispetto del prossimo e della nostra città. Questa campagna di sensibilizzazione per incentivare forme di educazione ambientale è una ulteriore attività che, insieme all’Ufficio Ambiente, stiamo mettendo in campo per diffondere sempre più una cultura ecosostenibile e comportamenti in chiave green” – ha continuato il primo cittadino.

“A breve inizierà anche la distribuzione delle taniche per oli esausti e dei contenitori portacibo. Ma su questi vi darà informazioni tra qualche giorno. Insieme possiamo fare molto e una comunità che cresce è quella che sa praticare gesti di civiltà e rispetto con consapevolezza e voglia di migliorare sempre più”.