Lo forti scosse di terremoto che, nella serata di ieri, hanno fatto tremare i Campi Flegrei, sono state avvertite non solo nelle vicinanze di Pozzuoli ma in tutta Napoli e nel Vesuviano, da Torre del Greco a San Giorgio a Cremano. Proprio il primo cittadino sangiorgese, Giorgio Zinno, è intervenuto sulla questione per informare la cittadinanza.

Terremoto Campi Flegrei, scosse avvertite anche a San Giorgio

Lo sciame sismico che si è verificato nel corso della serata di ieri ha generato una serie di scosse, la più forte di magnitudo 4.4, avvertite in tutta la provincia di Napoli. Fenomeni sismici che hanno allertato anche la popolazione di San Giorgio a Cremano spingendo il sindaco Zinno a fare chiarezza sull’accaduto.

“Cari concittadini, nella serata di ieri si sono registrate diverse scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei e alcune le abbiamo avvertite anche noi nel territorio vesuviano. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lo sciame sismico si è protratto fino alle ore 1:30 di oggi, per un totale di 150 scosse con uno particolarmente energetico di magnitudo 4.4. L’epicentro è stato collocato all’interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km” – ha scritto sui social il primo cittadino.

“Tuttavia, sempre secondo le fonti ufficiali dell’istituto, non si registra allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento, né variazioni di andamento nelle deformazioni del suolo diverse rispetto all’andamento precedente. Anche i parametri geochimici misurati costantemente dalle stazioni – temperatura e flussi di anidride carbonica – non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi” – ha continuato.

“Tuttavia viviamo in una zona altamente sismica e possono verificarsi spesso scosse. Il Coc del comune è sempre attivo anche ieri sera monitorava la situazione per eventuali decisioni da prendere. Monitoriamo la situazione sia con l’INGV che con la sua sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano che con la Protezione Civile Nazionale e regionale ma al momento non vi sono criticità da segnalare“ – ha concluso.