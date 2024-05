Il Festival dei Bambini a San Giorgio: 3 giorni di festa, giochi e spettacoli a Villa Falanga

A San Giorgio a Cremano torna il Festival dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi, intitolato Ricomincio dalle Storie, che dal 24 al 26 maggio 2024, trasformerà la celebre Villa Falanga in un regno di giochi, spettacoli e tante iniziative gratis per tutti. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’associazione Ricomincio dai Libri con la collaborazione de La Bottega delle Parole.

Festival bambini a San Giorgio: giochi e spettacoli a Villa Falanga

La rassegna gratuita che si svolgerà in Villa Falanga, nella libreria La Bottega delle Parole e nella biblioteca comunale Giovanni Alagi, prevede presentazioni, spettacoli e giochi per i più piccoli per tutto il weekend. L’obiettivo della kermesse è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo delle storie attraverso laboratori di scrittura, incontri con gli autori nazionali e tradotti all’estero. Tra gli ospiti d’eccezione figura Greg di “Diario di una schiappa”.

Il tema di quest’anno è Specchio Riflesso, incentrato sul richiamo ai giochi del passato ma anche metafora profonda dell’epoca attuale che bambini e adolescenti stanno vivendo. Tutte le 3 giornate saranno caratterizzate da svariati eventi che avranno luogo anche all’aria aperta, consentendo alle famiglie di godere degli spazi immersi nel verde della villa sangiorgese.

Si susseguiranno laboratori (compresi quelli di fumetto), letture per i più piccoli, attività formative, incontri speciali e giochi per tutte le età. Tra le iniziative speciali l’Expo Idèale con il Gazebo degli Artisti e il Pigiama Party dei Peluche. Nella giornata di venerdì è previsto anche l’evento Specchio delle mie brame di Ma dove vivono i cartoni? mentre tra il 24 e il 25 si terranno le visite guidate per famiglie nei luoghi del Miglio d’Oro. Domenica 26 maggio i partecipanti potranno incontrare Greg e scattare una foto con lui.