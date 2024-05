Sversava rifiuti pericolosi tra San Giorgio, Portici e Napoli: pedinato e fermato dalla Polizia

È stato individuato dalla Polizia l’uomo di 52 anni che sversava rifiuti illeciti e pericolosi tra i Comuni di San Giorgio a Cremano e Portici, estendendosi anche al quartiere di San Giovanni a Teduccio (Napoli). A renderlo noto è il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno.

Sversava rifiuti pericolosi tra San Giorgio e Napoli: preso

“Cari concittadini, lunedì 20 maggio, in un’operazione congiunta degli ispettori di vigilanza ambientale dell’ente e della polizia municipale, diretta dal comandante Gabriele Ruppi, è stato finalmente individuato l’uomo di 52 anni di Portici che sversava rifiuti illeciti e pericolosi sul territorio, in particolare a via Galante” – ha annunciato il primo cittadino.

L’intervento sarebbe stato messo in campo a seguito di una serie di segnalazioni giunte dai residenti che più volte avrebbero notato l’uomo nei pressi delle loro abitazioni intento a gettare carichi di rifiuti. Di qui l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato un’attività di pedinamento e tracciamento durata diversi giorni, conclusasi con la cattura del 52enne.

“Il nucleo ambientale della Polizia Municipale, con il prezioso ausilio degli ispettori ambientali, ha visionato le telecamere di videosorveglianza posizionate sul nostro territorio e quelle dei comuni limitrofi per individuare il veicolo segnalato, con cui veniva effettuato il trasporto di materiale illecito, che è poi risultato intestato ad una terza persona” – ha spiegato il sindaco.

Soltanto ad indagini avviate, è stato scoperto che la pratica illegale dell’uomo interessava non solo il territorio di San Giorgio a Cremano ma anche Portici e Napoli, con sversamenti illegali concentrati soprattutto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. In pochi giorni, l’uomo è stato fermato in via Lagno mentre trasportava rifiuti che di lì a poco avrebbe ancora una volta abbandonato sul territorio in maniera del tutto abusiva. Il 52enne, già noto alle forze dell’ordine per simili reati commessi, ora dovrà rispondere di trasporto e sversamento di rifiuti senza autorizzazione.

“Complimenti ai nostri ispettori di vigilanza ambientale e al nucleo ambientale di polizia municipale diretto dal Cap. Antonio Fascia, che hanno svolto un ottimo lavoro di indagine in piena sinergia e mettendo in campo professionalità e intuito per smascherare questo delinquente. Non abbasseremo la guardia sugli illeciti legati all’ambiente e continueremo a lavorare per smascherare chiunque pensa di poter arrecare danno al nostro territorio e alla nostra città, agendo indisturbato. Continueremo a vigilare senza alcuna tolleranza” – ha concluso.