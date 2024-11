Un nuovo centro commerciale a San Giorgio a Cremano nell’area attualmente occupata dall’ecomostro, l’ex fabbrica ITC di via Botteghelle che dopo 40 anni di abbandono sarà abbattuta. Al suo posto la struttura che, al suo interno, avrà negozi, ristoranti e una terrazza sul mare, oltre ad essere circondata da un’area verde.

100 assunzioni nel nuovo centro commerciale di San Giorgio a Cremano

L’inaugurazione del centro commerciale di San Giorgio a Cremano potrebbe avvenire già nel 2026. Oltre all’aspetto, importantissimo, della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area, sono di rilievo anche gli sbocchi occupazionali. Saranno infatti assunti, per lavorare nei locali all’interno della struttura, circa 100 dipendenti per altrettanti nuovi posti di lavoro. Oltre all’annessa area verde vi sarà anche un grande parcheggio destinato ad accogliere le auto degli avventori.

Come cambia l’area

L’impatto sarà apprezzabile anche in merito ai volumi occupati: dai circa 17mila metri quadri della fabbrica si passerà a circa 8mila metri quadri coperti con 18mila metri quadri di parcheggio a raso e interrato. La struttura sarà anche più bassa di quella attuale. Un effetto positivo ci sarà anche sulla viabilità con la realizzazione di una nuova strada, in fase di studio, che sarà acquisita dal comune e che sarà parallela a via Botteghelle, unendo via Martiri della Libertà e la nuova bretella che unirà via Gramsci con via Cappiello.