Il Comune di San Giorgio a Cremano ha individuato le 100 famiglie in situazione di disagio socio-economico a cui riconoscere la consegna, per la durata di 12 mesi, di generi alimentari di prima necessità. La graduatoria è stata approvata con la Determinazione Dirigenziale RCG 2632/2024: le famiglie sono state scelte tra quelle residenti da almeno un anno in città.

Generi alimentari alle famiglie di San Giorgio: la graduatoria

In basso la graduatoria completa, dove per motivi di privacy non compaiono i nominativi ma il numero di protocollo corrispondente al nucleo familiare che ha fatto richiesta. Gli ammessi sono 100, mentre 26 gli idonei non assegnatari e 20 gli esclusi. In caso di decadenza o rinuncia dal beneficio di uno degli “ammessi”, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed al riconoscimento dello stesso, per le mensilità residue al nuovo beneficiario risultante tra gli “idonei”.

Quali sono i beni alimentari di prima necessità

I generi alimentari di prima necessità comprendono quelli essenziali per una dieta equilibrata. Tra questi ci sono i cereali (come pane, pasta e riso), che forniscono carboidrati e fibre, e i legumi (fagioli, lenticchie, ceci), ricchi di proteine vegetali. La frutta e la verdura offrono vitamine, minerali e fibre, mentre le proteine animali (carne, pesce, uova) e vegetali (tofu, tempeh) sono importanti per il fabbisogno proteico. I latticini (latte, formaggio, yogurt) forniscono calcio e vitamine. Inoltre, sono essenziali oli e grassi (olio d’oliva, burro), zucchero e spezie per insaporire e dolcificare i cibi. Tutti questi alimenti sono necessari per una nutrizione completa e sana.

Graduatoria famiglie San Giorgio a Cremano generi alimentari