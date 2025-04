L’interesse dei gamer per il pagamento in criptovalute

Gli ultimi anni hanno visto dei grossi cambiamenti in tutto il mondo digitale e, uno di quelli che ha avuto notevoli cambiamenti, proprio perché è stato uno dei pionieri ad adottare le nuove tecnologie, è il mondo dei gaming. Con gaming intendiamo sia i videogiochi in senso tradizionale che gli iGaming e i Casinò online. Le piattaforme che nascono offrono nuovi servizi sempre tecnologicamente più avanzati: una delle frontiere che oggi propongono ai loro utenti sono le transazioni in criptovalute.

La decisione di optare verso questa metodologia di pagamento non è lasciata al caso, ma è basata sul fatto che le criptovalute offrono numerosi vantaggi, nonché una trasparenza a livello di transizione. Per questo motivo molte piattaforme di iGaming e casinò online hanno capito il potenziale delle criptovalute.

Criptovalute nel gaming tradizionale e online

Le criptovalute non sono nuove al panorama del digitale: in passato Steam accettava i Bitcoin quando si acquistavano i giochi e anche Microsoft Store consente di ricaricare i vari account Xbox con i Bitcoin. Così, partendo da questi pionieri dei videogiochi, oggi molti casinò online usano questa tecnologia per permettere dei pagamenti che siano facili e sicuri.

Solitamente questa nuova tecnologia di pagamento viene adottata dai grandi casinò online come Mega Dice Casino, dove le criptovalute servono per dare un’esperienza di gioco anche avanzata, senza che ci siano limiti temporali e burocratici determinati dalle banche, qualora ci si trovasse anche fuori dai confini europei. I motivi per cui quindi i Gamer e i giocatori d’azzardo preferiscono le criptovalute sono numerosi: andiamoli a vedere insieme.

Perchè la criptovaluta è amata dai Gamer: le ragioni pratiche

Prima di tutto parliamo di transazioni istantanee quindi non soggette a controlli da intermediari: a livello pratico vuol dire una velocità di azione molto più rapida senza tempi di attesa o burocrazie a cui sottostare. L’utilizzo delle cripto valute inoltre implica una maggiore privacy e sicurezza. Pur essendo trasparenti le operazioni, c’è un livello di anonimato totale, che i metodi di pagamento tradizionali non garantiscono. Il fatto che le criptovalute siano inoltre basate sulla metodologia della blockchain, riduce sensibilmente le frodi e i furti di dati personali e anche nelle transizioni stesse.

Carte di credito, l’elaborazione di operazioni e i bonifici bancari hanno solitamente dei costi anche nella quotidianità. Si aggiunga il fatto che molte piattaforme iGaming hanno delle commissioni elevate, se vengono utilizzati i pagamenti di tipo tradizionale. Utilizzando le criptovalute si eliminano queste spese. Andandole a sommare a una serie di volte si ha un vantaggio e un risparmio notevole. Quindi questo è da tenere in considerazione. Gli iGamer hanno capito questo vantaggio, accogliendo di buon grado tutto questo. Essendo basata sulla blockchain la criptovaluta, ogni passaggio è convalidato da un nodo della rete. Se ci fosse un’anomalia ci sarebbe un blocco senza possibilità di proseguire: questo vuol dire avere procedimenti controllati, trasparenti ma anche al contempo sicuri. Se infatti i Gamer ne hanno capito i benefici, pian piano la criptovaluta sta conquistando vari settori.

Altro vantaggio da considerare è che non ci sono limitazioni geografiche e restrizioni sui pagamenti, quindi per chi amasse giocare anche su casinò non AAMS fuori dal circuito normativo italiano e che possono avere la licenza di altri paesi anche in ambito intercontinentale, non avranno problemi dal punto di vista delle transizioni, bonus, depositi e prelievi. La criptovaluta è una moneta internazionale che non conosce barriere di tempo e luogo. Essendo anche sicura è la soluzione che meglio si sposa per questo settore ma non solo: da qui il suo crescente successo.

Un futuro senza confini

Le piattaforme di iGaming e i casinò online sono sostanzialmente delle pioniere in certi aspetti fra cui le varie tecnologie: si ricordi il fatto di come esse abbiano introdotto velocemente l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la realtà avanzata. Analogamente hanno fatto anche con l’utilizzo delle cripto valute. La scelta era quella di permettere la velocizzazione ma anche la semplificazione delle transizioni facendo in modo che l’utente non debba perdere tempo in aspetti burocratici ma possa vivere la sua esperienza di gioco in modo spensierato e veloce. Oggi molti infatti attraverso le piattaforme di gioco si dedicano delle veloci pause, un attimo di adrenalina e divertimento che non implichi impegno ma solo tanto divertimento. Ogni scelta fatta dalle piattaforme deve seguire quest’ottica per essere vincente.